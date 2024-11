I sogni e le prospettive, le fragilità e le incertezze 

Dal significato che Antonio Gramsci ha espresso della parola “ambizione”, ispirando i futuri leader ad elevare il potenziale delle masse senza scivolare negli interessi privati, si fonda l’azione sociale promossa nella Prima Repubblica da Enrico Berlinguer. Sassarese, attivo fin da giovane nell’antifascismo sardo e divenuto segretario del PCI a partire dal 1972, è considerato aldilà di qualsiasi schieramento ideologico un pilastro della nostra storia politica, per aver teorizzato e cercato di attuare in oltre un decennio di intensa militanza un modello di socialismo fondato sull’accordo coi valori democratici e sull’intesa con altre identità partitiche. Nel definire il cosiddetto “compromesso storico” con la DC, il personaggio si è posto fra la linea accentratrice del comunismo sovietico e la spinta verso il sistema capitalista americano, cooperando tra le forze popolari affinché le libertà di ogni singolo individuo potessero realizzarsi in una progressiva trasformazione economica e culturale.

La storia

Attratto dalla sua figura, il regista Andrea Segre realizza con “Berlinguer: La grande ambizione” una ricostruzione storico-biografica che, senza trascurare l’aspetto artistico o incappare nell’agiografia, restituisce un racconto umano fatto di sogni e prospettive, come di fragilità e incertezze. Durante gli anni della segreteria, Berlinguer parte in Bulgaria per mediare con le posizioni del capo di stato Todor Živkov, sopravvivendo a un incidente col sospetto di tentata aggressione. A ciò seguiranno il rientro a Roma e le aperture verso il democristiano Amintore Fanfani, la strage di Piazza della Loggia a Brescia per mano dei gruppi neofascisti, la fragorosa manifestazione a Firenze durante la Festa dell’Unità e i primi segnali di rottura con l’URSS, che durante la conferenza di Mosca sancirono la svolta al conservatorismo di Leonid Brežnev. Alle dichiarazioni contro i gruppi sovversivi dopo l’attentato a Genova da parte delle Brigate Rosse, si contrapporrà la gioia dei risultati elettorali col voto di un italiano su tre assegnato al partito. E le pressioni di Giulio Andreotti per scongiurare la sfiducia al governo faranno spazio ai primi cenni d’intesa con Aldo Moro, fino al successivo rapimento nel 78. Con un approccio a cavallo tra la storiografia e la drammaturgia, Segre associa al ricco materiale d’archivio una narrazione scandita dai momenti familiari, dal confronto dialettico e dall’entusiasmo delle folle per le strade. Il fervore del dibattito s’intreccia ai momenti d’introspezione, da cui traggono enfasi gli scritti privati e le brevi evasioni dalla questione pubblica.

Applausi

In questo scambio prolifico, gli attori concertano senza tregua le riflessioni e gli elaborati punti di vista; da cui traspare una visione del futuro soggetta alla mistificazione delle classi dominanti, ma anche condizionata dal pericolo di contraddizioni e incoerenze. Incarnando l’uomo prima dell’ideale, Elio Germano regala una delle sue migliori interpretazioni, allineandosi tanto alla mimesi espressiva quanto alla ricerca di un’intima spontaneità. Con grande sorpresa, “La grande ambizione” rimette in luce attraverso il biopic l’urgenza di tematiche ancora oggi attualissime; e dalla saggezza del passato compie un balzo fino al presente, infondendo nuovo slancio e dignità alle battaglie sui diritti civili.

