I sogni di ripescaggio di Ilva, Cos e Uri 

Se il Latte Dolce è ufficialmente dentro, per Budoni e Monastir l’ok della Covisod è una formalità. Poi c’è l’Olbia, che rischia l’esclusione ma che può aggiustare il tiro e rientrare nel torneo col ricorso.

Per cui, in attesa dei verdetti della Covisod, al momento di vacante in Serie D c’è il posto lasciato libero dal Vastogirardi, unica tra le 165 società aventi diritto a non aver presentato ieri la domanda di ammissione al torneo. Su questa defezione ed eventuali bocciature si anima la corsa di tre squadre sarde, ovvero Costa Orientale Sarda, Ilvamaddalena e Atletico Uri. Che dopo la retrocessione dello scorso maggio sperano nel ripescaggio.

La richiesta è stata inoltrata: entro lunedì la Covisod esaminerà la documentazione prodotta dalle società, comunicando alle stesse l’esito dell’istruttoria. In caso di parere positivo, i club verranno inseriti nella graduatoria per l’eventuale completamento degli organici della stagione 2025-26; per chi invece dovesse essere respinto sarà possibile fare ricorso entro le 14 del 18 luglio. La Covisod esprimerà poi il proprio parere motivato alla Lnd entro il 25 luglio. La Cos, retrocessa ai playout come l’Ilva, sarebbe comunque quella messa meglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA