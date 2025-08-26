VaiOnline
Francia.
27 agosto 2025 alle 00:42

I socialisti vogliono staccare la spina a Bayrou 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. La Francia sembra avviarsi inesorabilmente verso una nuova crisi di governo, che rischia di aprire scenari peggiori di quelli dell’anno scorso, quando Macron decise di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Mélenchon chiede «la destituzione» del presidente, i socialisti, ago della bilancia, sembrano aver deciso di staccare la spina a Bayrou. Il quale non esita ormai ad utilizzare immagini altamente drammatiche: «I francesi si sono risollevati da due guerre mondiali, usciremo anche da questa situazione». Per lui, che Le Monde accusa in prima pagina di essersi impegnato in una «scommessa sbagliata», i deputati «hanno a disposizione 13 giorni» per scegliere fra «il caos» o «la responsabilità».

Il premier ripete di aver scelto la sfida della fiducia in Parlamento perché costretto dalla difficoltà di far passare il suo piano di sacrifici per il rientro dal «sovraindebitamento» del Paese. Oggi, la prospettiva di una crisi al buio, con l’estrema sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon che chiede le dimissioni di Emmanuel Macron agitando il fantasma della «destituzione», un piano già fallito l’estate scorsa, ha pesato come un macigno non solo sulla Borsa di Parigi, che ha perso l’1,70% con i titoli delle banche, che detengono gran parte del debito francese, crollati parallelamente all’impennata dei tassi di interesse. Il debito pubblico francese rappresenta il 114% del Pil, ed è il terzo in ordine di grandezza nella zona euro dopo Grecia e Italia. Deboli le banche anche alla Borsa di Milano, che ha chiuso in ribasso dell’1,32%. Ai minimi di sempre - a 5,8 punti - lo spread tra titoli italiani e obbligazioni di stato francesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 