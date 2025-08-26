I socialisti vogliono staccare la spina a Bayrou 

Parigi. La Francia sembra avviarsi inesorabilmente verso una nuova crisi di governo, che rischia di aprire scenari peggiori di quelli dell’anno scorso, quando Macron decise di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Mélenchon chiede «la destituzione» del presidente, i socialisti, ago della bilancia, sembrano aver deciso di staccare la spina a Bayrou. Il quale non esita ormai ad utilizzare immagini altamente drammatiche: «I francesi si sono risollevati da due guerre mondiali, usciremo anche da questa situazione». Per lui, che Le Monde accusa in prima pagina di essersi impegnato in una «scommessa sbagliata», i deputati «hanno a disposizione 13 giorni» per scegliere fra «il caos» o «la responsabilità».

Il premier ripete di aver scelto la sfida della fiducia in Parlamento perché costretto dalla difficoltà di far passare il suo piano di sacrifici per il rientro dal «sovraindebitamento» del Paese. Oggi, la prospettiva di una crisi al buio, con l’estrema sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon che chiede le dimissioni di Emmanuel Macron agitando il fantasma della «destituzione», un piano già fallito l’estate scorsa, ha pesato come un macigno non solo sulla Borsa di Parigi, che ha perso l’1,70% con i titoli delle banche, che detengono gran parte del debito francese, crollati parallelamente all’impennata dei tassi di interesse. Il debito pubblico francese rappresenta il 114% del Pil, ed è il terzo in ordine di grandezza nella zona euro dopo Grecia e Italia. Deboli le banche anche alla Borsa di Milano, che ha chiuso in ribasso dell’1,32%. Ai minimi di sempre - a 5,8 punti - lo spread tra titoli italiani e obbligazioni di stato francesi.

