I Socialisti: sì al tavolo istituzionale 

Si allarga la mobilitazione in città per difendere l’Università di Nuoro. Anche i Socialisti con il presidente regionale, Rocco Celentano, e la segretaria provinciale, Monica Carta, aderiscono ritenendo «necessario e doveroso intervenire nel dibattito, per affermare e sostenere che l’università di Nuoro va resa sempre più autonoma nel territorio e nel contempo denunciare ogni tentativo di indebolimento».

I Socialisti non rinunciano a sottolineare che le responsabilità dell’attuale situazione ricade su chi «ha responsabilità di Governo nazionale e regionale, in via diretta o indiretta».

Celentano e Carta poi evidenziano le difficoltà dell’UniNuoro nella programmazione. «Non è superfluo sottolineare che nel 2022, alla nomina del commissario, dopo lo scioglimento del Consorzio, sull’onda della protesta di ben 800 studenti, la Regione aveva assunto l’impegno di procedere alla costituzione della Fondazione, entro giugno. Ma nulla si è mosso», dicono.

Per questo «condividendo la convocazione di un tavolo politico-istituzionale i Socialisti chiedono di coinvolgere tutti i Comuni, sindacati e le associazioni di tutto il tessuto sociale» per elaborare una proposta da sottoporre alla Regione e al Governo per i fondi del Pnrr.

