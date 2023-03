I socialisti sardi pensano al voto:  «Pronti a governare» 

Dopo l’incontro che un mese fa li ha visti preparare il terreno in vista delle prossime elezioni amministrative e le regionali del 2024, ieri gli esponenti del Partito socialista sardo, in una conferenza alla Manifattura Tabacchi, a Cagliari, hanno indicato le linee guida che vorrebbero accompagnassero la prossima la campagna elettorale del centro sinistra, aprendo così il tavolo politico per un nuovo governo dell’Isola. Tra i presenti anche il neo segretario del Pd, Piero Comandini e altri esponenti della sinistra in Consiglio regionale.

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché siamo convinti che prima di andare a costruire una coalizione politica debbano essere verificate le condizioni e le sensibilità per condividere tutti gli aspetti programmatici», afferma il segretario regionale del partito socialista, Gianfranco Lecca, «noi vogliamo candidarci per guidare la Regione presentando una coalizione che sotto il profilo politico e soprattutto programmatico sia coesa e guardi al futuro della Sardegna. Il centrodestra va, infatti, battuto sul terreno dei programmi».

«Noi abbiamo una visione diversa rispetto a chi, oggi, è al governo regionale e a quello che vogliamo sia il futuro della Sardegna». L’emergenza ambientale, la scelta dell’autonomia nella sanità, il ruolo degli ospedali periferici, lo sviluppo dell’agricoltura, il lavoro con le politiche di rifinanziamento delle produzioni tipiche locali, le proposte di defiscalizzazione per la nascita di imprese nella Sardegna dell’interno culla delle radici isolane, sono solo alcune criticità, messe nero su bianco, che il partito vuole affrontare e risolvere. «Come i temi che riguardano i diritti degli ultimi, devianze minorili e carcerati e quelli dei più fragili, malati, poveri ed emarginati, senza dimenticare la dispersione scolastica Su queste partite vogliamo giocare un ruolo importante», conclude Lecca.

RIPRODUZIONE RISERVATA