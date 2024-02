I socialisti presentano i candidati 

Scongiurare quella che definiscono la «desertificazione delle aree interne». Quindi, puntare sulla sanità pubblica, su un adeguamento delle retribuzioni per bloccare la fuga all’estero dei giovani. Poi, investire con decisione su trasporti, infrastrutture e viabilità interna, per avvicinare le comunità e contrastare lo spopolamento. La lista nuorese del Partito socialista italiano si presenta alle prossime elezioni regionali con questi propositi. Ieri mattina la presentazione alla stampa, negli spazi dell’ex mercato civico.

Martina Dalu, Patrizia Carbone, Martino Canu, Loredana Fiori, Gino Goddi e Salvatore Zizi. Ecco i sei candidati socialisti, in arrivo da ogni angolo della provincia. Da Nuoro a Siniscola, passando per Dorgali, Irgoli e Macomer, il Partito socialista ha deciso di abbracciare tutto il territorio, con una squadra che ha da subito individuato in Alessandra Todde la candidata presidente da sostenere, la guida ideale della coalizione di centrosinistra. E in primo piano alcuni concetti da ribadire con forza: «Scendiamo in campo con uno spirito rinnovato - hanno detto i sei candidati -. No alla soppressione degli ospedali esistenti, delle autonomie scolastiche. Sì a una rete universitaria adeguata, all’Einstein Telescope e a una rete ferroviaria Nuoro-Siniscola-Olbia». (g. lo.)

