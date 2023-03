I socialisti aprono il confronto 

Il gruppo dirigente del Partito socialista italiano si rimette in marcia in vista dei prossimi impegni elettorali. Nei giorni scorsi si è svolta la riunione provinciale alla presenza del referente nazionale, del segretario regionale e del presidente regionale. Il segretario provinciale Luca Orrù ha introdotto i lavori richiamando temi prioritari come «la drammatica situazione sanitaria della provincia, le difficoltà del comparto agro alimentare e lo stato di disagio in cui versano gli agricoltori insieme ad una carenza totale di progettualità e innovazione, contrariamente a quanto si è sempre detto da parte delle Giunta Regionale e ripetuto in occasione dell’ultimo rimpasto per bocca dello stesso presidente Solinas».

Zone interne e giovani

Ancora si è parlato della grave situazione di spopolamento delle zone interne «accentuata da una progressiva sottrazione di servizi, sia quelli alla persona che quelli alle comunità come il trasporto locale – ha sostenuto – Una situazione che spesso demotiva i giovani alla partecipazione attiva alla vita sociale, economica, culturale e lavorativa». Su queste tematiche il partito cercherà un confronto con gli alleati del centrosinistra e del M5S, con le organizzazione di settore e gli elettori in vista delle Amministrative di maggio e delle elezioni Regionali del 2024.

