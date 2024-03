I social hanno ucciso gli intellettuali? 

«Si può dire che il vero intellettuale oggi è il demone: la soggettività capace di circolare ovunque e di fare del proprio io l'esperienza di un viaggio attraverso i corpi della terra», scrive Emanuele Coccia nell'introduzione a quel bel volume d'intelligenza tripartito che è “Intellettuali”, della collana di alta sintesi “Voci” di Treccani Libri (pag. 138, euro 10,00).

Senza istruzioni

Quindi, sintetizza Coccia oggi bisogna chiamare «amanti» quelli che chiamavamo intellettuali e «questo significa cambiare le aspettative nei loro confronti. Non chiediamo un metodo a chi ama: l'amore non ha istruzioni, è un’ostinazione che inventa ogni volta un nuovo espediente per restare vicino all'oggetto amato. Dalle persone che amano non ci aspettiamo coerenza e nemmeno esemplarità: le persone che amano non predicano la giustizia, nè cercano di mostrarsi moralmente superiori agli altri. Il dono che non smettono mai di fare alla società è semplicemente il fuoco della loro passione per il mondo. Questo mondo». Così si trasforma un concetto, anzi un ruolo, centrale nella storia della cultura, della società e della politica dell'ultimo secolo e più.

La lettera di Emile Zola

Era infatti il 13 gennaio 1898 quando in un articolo su L’Aurore, in una lettera aperta Emile Zola protestava per l’ingiusto processo a Dreyfus, protesta a cui nelle settimane successive si unirono «protestations» firmate da personaggi di rilievo che il 23 gennaio l'editorialista Georges Clemenceau definiva appunto «intellettuali», riassumendo il senso di una nuova forza. «Non è forse un segnale, tutti questi intellettuali venuti da ogni angolo, che si raccolgono attorno ad un’idea?».

Gli illuministi

Il termine “intellettuale”, però, fino al ‘700 era stato sempre usato in senso aggettivale, non quale sostantivo, come oggi viene normalmente adoperato. Furono gli illuministi francesi a propiziare questo nuovo uso del termine, a partire da Diderot che, nella sua celebre “Lettre sur la liberté de la presse”, segna probabilmente il transito dal clericus tardo medievale all’intellettuale in senso moderno. Eppure ancora nel 1753 il suo co-editore D'Alambert, nell'affrontare il tema, preferisce intitolare il saggio “Essai sur les gens de lettres” con l'utilizzo del precedente termine: «letterati».

Come popstar

Ce lo ricorda Zygmunt Bauman nel suo “Intellettuali”, che ne racconta la parabola fino alla fine del ‘900. «Quando la notorietà», scrive, «anzichè la fama diventa il criterio dell'influenza pubblica, gli intellettuali si trovano in competizione con i campioni sportivi, le popstar, i vincitori di lotterie, i terroristi e i serial killer».

È intrattenimento

E, aggiungiamo oggi, gli o le influencer. «In questa competizione non hanno molte speranze di vincere, ma per gareggiare devono giocare il gioco della notorietà seguendone le regole ossia adeguando la propria attività al principio di “massimo impatto ed obsolescenza istantanea”». In sostanza, spiega Bauman, «la giustezza e la verità delle idee sono sempre più irrilevanti come richiamo nei confronti dell'attenzione pubblica: ciò che conta sono le loro ripercussioni, la quantità di tempo e di spazio che a esse dedicano i media, e ciò dipende principalmente dal loro “valore di intrattenimento”.

Universale ed elitario

Quindi, probabilmente, finite ideologie ed utopie, non c'è più posto per gli intellettuali? È auspicabile, tira le conclusioni Bruno Bongiovanni, «che non ci si arrenda davanti all'eterogenità tumultuosa del reale e all'esiziale trionfo naturalistico e talvolta etnicistico delle differenze. L'universale ha forse smarrito il veicolo privilegiato, e anche elitario, che lo imponeva all'attenzione del mondo». Insomma la speranza è una resurrezione, certo però in forme diverse, nelle quali forse rinascere.

