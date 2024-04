I social e la libertà di espressione, premiati tre studenti 

È lecito pensare a dei limiti alla libera manifestazione del pensiero in un mondo in cui la comunicazione si sposta sempre più dalle discussioni faccia a faccia all’invettiva sui social? È la domanda a cui gli studenti delle classi IV e V del liceo Dettori hanno cercato di dare risposta nella seconda edizione del concorso letterario “Educazione civica. Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri” bandito dal Lions Club Cagliari Host, in collaborazione con il liceo classico, nell’ambito del Service “Cittadinanza attiva”.

Titolo della traccia è stato “Articolo 21 della Costituzione: libertà di espressione. Limiti e confini nell’era dei social networks”. «La libertà di espressione è un diritto fondamentale ma non si possono ledere diritti e dignità altrui solo perché non ci troviamo di fronte al nostro interlocutore», le parole del primo classificato Giovanni Paolo Casu, 18 anni. «Dobbiamo imparare a comprendere aspetti positivi e negativi della complessa realtà social senza perdere di vista il fattore più importante, ossia la relazione umana e il confronto di persona». Partendo dall’analisi di realtà del passato, in cui questo diritto si declinava in contesti politico-sociali differenti, come l’antica Roma o i caffè illuministi, Giovanni Paolo ha messo in evidenza le contraddizioni di una realtà in cui i rapporti umani si fanno sempre più sfumati, approdando nella galassia online. Con lui sul podio le studentesse Ludovica Fadda (seconda) e Beatrice Carta (terza).

La prova scritta si è svolta il 22 marzo, dopo una lezione introduttiva degli avvocati Brunello Acquas e Corrado Maxia, soci del Lions Club. Ieri le premiazioni nell’aula magna del Dettori, con la consegna di una borsa di studio per i primi tre classificati e di un libro a testa per altri tre studenti meritevoli. «Abbiamo letto elaborati molto importanti considerando la fascia d’età coinvolta, è stata una grande soddisfazione», ha spiegato la presidente del Lions Club Cagliari Gabriella Artizzu. «Continueremo con questo concorso anche i prossimi anni per rendere sempre più studenti e studentesse responsabili sulla cittadinanza attiva, perché i giovani sono il futuro e non si sbaglia mai a investire su di loro».

