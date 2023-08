I social con Vannacci 

Gli utenti dei social corrono in difesa del generale dell'Esercito Roberto Vannacci e in poche ore l'hashtag #IostoconVannacci entra in tendenza su X, l'ex Twitter, con quasi 14mila post. In molti lo difendono dopo le polemiche nate in seguito alle frasi scritte nel suo libro “Il mondo al contrario”, al primo posto nei più venduti su Amazon. «Onore a chi per le proprie idee è disposto a sacrificare il proprio lavoro e la propria posizione», si legge in un tweet che conta centinaia di ricondivisioni e migliaia di “mi piace”.