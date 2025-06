I soci del Club per l’Unesco in visita alla tonnara 

«Sosteniamo la candidatura delle tonnare tradizionali come patrimonio culturale immateriale mondiale»: ieri mattina 43 soci del Club per l’Unesco di Cagliari, con la presidente Stella Piro Vernier, hanno visitato la tonnara di Carloforte, a poche settimane di distanza dall’ufficializzazione della candidatura delle tonnare per il riconoscimento Unesco. Un iter da costruire che ha già trovato tra i favorevoli il Club per l’Unesco di Cagliari, associazione di cittadini che si riconoscono e perseguono i principi dell’Unesco. «È molto positivo che il Comune di Carloforte, con la società Piam della famiglia Greco – dice Stella Piro Vernier - abbia proposto la candidatura delle tonnare. Si tratta di un’attività sostenibile sotto tre aspetti: quello ambientale, economico e sociale. Un’attività che merita la candidatura, ora l’iter deve essere arricchito con contributi e documentazione, sarebbe un riconoscimento giustificato per questa attività plurisecolare». Ad accogliere il Club dell’Unesco di Cagliari a Carloforte, nello stabilimento di La Punta, c’era lo staff della tonnara e Giuliano Greco, rappresentante della Piam. «È stato un piacere incontrare queste persone, tutte di grande cultura e molto interessate alla storia delle tonnare – dice Giuliano Greco – la nostra è dall’origine un’attività sostenibile, che si è sviluppata nel tempo ma sempre rimanendo fedele a sè stessa. Crediamo che abbia tutte le carte in regola per entrare nel patrimonio culturale immateriale mondiale dell’Unesco».

