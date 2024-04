I soccorsi arriveranno dal cielo 

Gli accorati appelli del sindaco Franco Zedde non sono caduti nel vuoto. Così nei giorni scorsi la Provincia di Nuoro ha tenuto fede agli impegni assunti da tempo, pubblicando l’attesa delibera numero 32, quella che spiana la strada verso la nuova elisuperficie per le emergenze sanitarie disponibile giorno e notte.

Nello specifico, andrà in comodato d’uso al Comune di Sorgono una porzione da 2600 metri quadri sui terreni dell’istituto agrario, garantendo i voli notturni dell’elisoccorso, ora abilitato agli atterraggi provvisori al campo sportivo comunale.

Le condizioni

Ferme le condizioni inserite nel documento, firmato dal segretario generale dell’ente intermedio Vincenzo Zanzarella e dal commissario Costantino Tidu: dalla richiesta di reimpiantare gli olivi che saranno espiantati nei lavori, passando per l’impegno di presentare all’istituto scolastico e alla stessa Provincia i progetti intermedi.

E mentre si lavora alla firma della convenzione fra i due enti che dovrà regolamentare l’intera questione, il provvedimento viene dato come immediatamente eseguibile, facendo emergere l’impegno della gestione commissariale a concedere un contributo all’istituto agrario “F.lli Costa Azara”, potenziandone le attività laboratoriali.

Il sindaco

«Siamo soddisfatti per questo atteso passaggio - dice il sindaco Franco Zedde - abbiamo lavorato sodo affinché si potesse arrivare all’obiettivo. Il nostro Comune non solo si impegnerà a rispettare i punti presenti nella delibera, ma sarà sempre al fianco dell’istituto agrario, lavorando affinché abbia il suo giusto ruolo nel territorio. Contiamo di poter firmare la convenzione quanto prima, facendo partire il progetto esecutivo e i cantieri». Aggiunge quindi Zedde: «Grazie all’elisuperficie potremo fronteggiare diverse emergenze, garantendo il diritto alla salute in qualsiasi orario. Si tratta di un servizio essenziale a beneficio di un intero territorio».

