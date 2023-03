I siti minerari danno di nuovo lavoro 

Il concorso a titoli è stato deliberato in Consiglio comunale lo scorso dicembre e si è concluso nei giorni scorsi. A parteciparvi sono stati trenta candidati, ma solo diciannove di questi erano in possesso dei requisiti per poter poi accedere alla fase successiva (una prova orale) che ha permesso di definire quella graduatoria da cui sono scaturite le sette figure che verranno impiegate come guide turistiche con un contratto a tempo indeterminato. «Si tratta di un fatto storico. - spiega il primo cittadino Mauro Usai - È per la nostra storia infatti la prima volta dalla chiusura delle attività estrattive, che i siti minerari danno del lavoro stabile».

Crescono i numeri dei visitatori nei beni ex minerari del territorio e il Comune di Iglesias (tramite la società in house “Iglesias servizi”) assume a tempo indeterminato sette nuove guide turistiche.

La scelta

Il concorso a titoli è stato deliberato in Consiglio comunale lo scorso dicembre e si è concluso nei giorni scorsi. A parteciparvi sono stati trenta candidati, ma solo diciannove di questi erano in possesso dei requisiti per poter poi accedere alla fase successiva (una prova orale) che ha permesso di definire quella graduatoria da cui sono scaturite le sette figure che verranno impiegate come guide turistiche con un contratto a tempo indeterminato. «Si tratta di un fatto storico. - spiega il primo cittadino Mauro Usai - È per la nostra storia infatti la prima volta dalla chiusura delle attività estrattive, che i siti minerari danno del lavoro stabile».

Fino ad oggi le guide turistiche impiegate tramite la “Iglesias servizi” erano cinque e tutte con un contratto a tempo determinato, ma il costante afflusso di visitatori ha comportato la necessità di rimpinguare l’organico e rendere stabile un tipo di mansione che rispetto al passato, è ora indispensabile in tutti i mesi dell’anno.

La soddisfazione

Giulia Loi, 32enne iglesiente, è risultata fra le prime sette in graduatoria: «Superai il primo concorso a tempo determinato nel 2019. - racconta - Sono felicissima di essere finalmemnte passata ad una situazione di stabilità lavorativa. Mi sono laureata nel 2017 e subito ho maturato delle esperienze nel settore tramite il volontariato e le associazioni. La nostra è una mansione particolare e non tutti capiscono la sua importanza. Arrivo da un’esperienza di guida turistica di quasi 4 anni, lavoriamo tutte le stagioni, certo con diverso tipo di affluenza, ma l’importanza del servizio non è tanto nei numeri, quanto nella differenza fra il tipo pubblico; se durante l’estate c’è un vero e proprio “boom”di presenze, da marzo ad esempio abbiamo a che fare con le scolaresche e da ottobre in poi principalmente con gli stranieri». Il turismo che porta ad un’occupazione stabile è di certo una dinamica che lascia ben sperare per il futuro: «Perché molti ragazzi della mia età son costretti a cercare lavoro altrove. - continua Giulia - Mi reputo fortunata, so bene che in questo periodo è tutt’altro che semplice trovare un impiego nel territorio dove si è nati e cresciuti. Spero che altri giovani come me possano avere la stessa opportunità».

Il futuro

Le prime sette nuove assunzioni sono un buon inizio ma non basteranno a soddisfare il tipo d’offerta da proporre ai visitatori: «Dalla graduatoria saranno previste altre assunzioni a tempo determinato, fino ad ottobre. - spiega il sindaco Usai - Puntare sulla gestione diretta dei siti ex minerari ed interesse è stata una scommessa vinta e ci arriviamo a distanza di anni, grazie ad un lavoro di promozione, consolidamento, potenziamento dell’offerta e realizzazione delle destinazioni turistiche d’Iglesias che sta portando enormi risultati».

