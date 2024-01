I siti minerari cadono a pezzi 

Una miniera, una storia, due villaggi: Montevecchio e Ingurtosu, un piccolo mondo da scoprire a pochi passi dalla spiaggia di Piscinas. Peccato che tutto sia recintato con un’alta rete metallica e con cartelli di divieto di accesso. L’ultima recinzione a Montevecchio: chiusa la scalinata che porta ai musei e al campo sportivo. «L’avvio di una vicenda giudiziaria dovuta alla caduta di una persona – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – ha obbligato Igea a impedire il passaggio ai pedoni, anche per una questione di sicurezza».

La frana

E se a Montevecchio una zona è stata appena chiusa, a Ingurtosu la strada principale, bloccata dal 2018 a causa di una frana che ha interessato l’intera corsia, invasa da terreno e massi precipitati sulla carreggiata, si avvia all’apertura. «Ho visitato il villaggio cinque anni fa», racconta Umberto Vinci, turista: «Oggi trovo la via ancora sbarrata. Si fa prima a realizzare un grattacielo. Mancanza di rispetto verso un luogo della memoria».

Dal Comune fanno sapere che le lungaggini sono dovute a un iter burocratico complesso: «La precedente Giunta – ricorda Salis – ordinò a Igea, proprietaria dell’area, la messa in sicurezza. L’ordinanza fu seguita da un sollecito e poi da una denuncia per inadempimento delle opere da eseguire. L’impegno nostro è stato riavviare l’iter con una conferenza di servizi. Undici gli enti coinvolti che hanno condiviso il progetto. Il Comune – sottolinea il sindaco – ha autorizzato a Igea i lavori da concludersi entro un anno. Una delle tante incompiute che stiamo cercando di recuperare».

Il capogruppo di minoranza, Michele Schirru: «Basta recintare, occorre realizzare le opere».

Montevecchio e Ingurtosu, pur nella sensazione comune di un abbandono silenzioso, sono luoghi che i turisti amano così come sono. «Abbiamo ospiti tutto l’anno», spiega la presidente del Ceas di Ingurtosu, Beatrice Soddu: «La natura selvaggia, le immense distese di verde, i ruderi, le zone inserite in area d’interesse comunitario calamitano l’attenzione. Su flora e fauna, come cervi e cinghiali, c’è stupore. I turisti restano affascinati. Amanti dell'archeologia industriale e dei siti minerari ritornano più volte».

Il degrado

Diversa la percezione di chi qui possiede un immobile: «L’abbandono dei villaggi – dice Paolo Garau – è sotto gli occhi di tutti. Da mesi manca l’illuminazione, nelle palazzine che ospitano i musei umidità e piccioni sono padroni». Tullio Usai aggiunge: «Siamo noi che ci rimbocchiamo le maniche per pulire luoghi pubblici. Ammucchiamo pietre, tagliamo l’erba, puliamo gradinate, diversamente pericolose sia per salire sia per scendere». Paolo Biancu ricorda l’incompiuta per eccellenza: la chiesa di Santa Barbara. «Il simbolo della miniera», sospira: «Un monumento in continuo declino».

RIPRODUZIONE RISERVATA