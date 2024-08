I siti inquinati possono essere una risorsa 

Una regola vecchia come il mondo: quando le risorse sono scarse occorre arrangiarsi e recuperarle ovunque, anche dagli scarti. Il ragionamento vale anche per minerali rari da utilizzare per la tecnologia di oggi e domani. La caccia è talmente spasmodica che gli occhi sono puntati anche sulle discariche minerarie della Sardegna, siti abbandonati ormai unica testimonianza di un’epoca mineraria che non c’è più. L’esempio più lampante lo regala l’ex miniera di Monteponi a Iglesias e l’immenso lago fangoso color rosso mattone creato dai pericolosi prodotti di scarto durante l’estrazione dell’allumina.

Per decenni considerata una bomba ad orologeria ambientale, a causa delle alte concentrazioni di idrossido di sodio che minacciano il suolo e le falde acquifere sottostanti, potrebbe diventare, grazie a processi specifici, una fonte di ferro, alluminio, titanio e terre rare come lo scandio.

Un’operazione da anni programmata ma mai attuata per mancanza di fondi. Ora però tra gli obiettivi dell’Ue c’è anche quello di promuovere il riciclaggio delle materie prime e rendere possibile un mercato secondario forte, «incoraggiando il recupero delle materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e intensificando gli sforzi per attenuare gli effetti negativi in materia di diritti dei lavoratori, diritti umani e tutela dell'ambiente».

