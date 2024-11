I siti archeologici in mano ai vandali 

Passerelle distrutte, muri imbrattati, cunicoli usati come discariche.I siti archeologici del litorale quartese, dalla Villa romana di Sant’Andrea, alla Batteria Carlo Faldi di Is Mortorius sono ancora nel mirino dei vandali.

A denunciare la situazione sono le associazioni “Turisti per la Sardegna”, “Gruppo Cavità Cagliaritane” e la web community Sardegna Sotterranea impegnate in questi giorni nell’esplorazione dei sotterranei di Quartu.Gli speleologi e le guide ambientali e turistiche, riconosciute dalla Giunta Regionale della Sardegna, hanno riscontrato «una situazione assurda» tanto che hanno scritto al Comune per chiedere un intervento urgente e i necessari controlli delle forze dell’ordine.

La Villa romana

I problemi maggiori si sono riscontrati alla Villa romana gioiello del litorale quartese, meta di tanti turisti e di tante iniziative nell’ambito di rassegne che vengono organizzate soprattutto nel periodo estivo.«Nella Villa romana c’è chi si è addirittura portato via le assi di legno che compongono la passerella», spiega Bruno Casanova, presidente del team speleologico Gcc, «mentre la vicina fontanella pubblica, rischia di cadere al suolo perché è stata privata di viti e dadi. Ci viene il dubbio che non ci sia qualcuno che potrebbe addirittura approfittarsene per portarsela presto a casa».

Is Mortorius

Stessa situazione a Capitana, in località Is Mortorius.Qui Marcello Polastri, che era a capo dei sopralluoghi, spiega che «siamo riusciti a fermare alcuni turisti intenzionati a portarsi via, forse come souvenir, una grande trave di legno che giaceva sui ciotoli, accanto al mare, ed è parte integrante della passerella per disabili che si è incrinata pericolosamente grazie a questa bella pensata».

Si tratta di un pontile realizzato una decina di anni fa nell’ambito del “Progetto Perla” a cui aggiunge Polastri, «collaborammo per valorizzare questa zona di grande storia per Quartu che fu ex tonnara, ex colonia marina ed ex batteria antinave e poi contraerea. Ora in preda ai vandali, ma da trasformare in risorsa turistica e occupazionale per Quartu».

E pensare che proprio le Batterie Carlo Faldi, davanti al Nuraghe Diana, erano state oggetto anni fa di un progetto di riqualificazione imponente. Nemmeno il tempo di chiudere i cantieri che i vandali si erano scagliati sul fabbricato di servizio completamente ristrutturato, distruggendo gli infissi e il materiale contenuto all’interno, poi avevano divelto e danneggiato le porte di accesso e le prese d’aria dei cunicoli militari, così come le strutture della stazione telemetrica. Per distruggere i vetri delle prese d’aria avevano utilizzato dei grossi massi.

Da allora i balordi hanno continuato a entrare e fare terra bruciata. Alle distruzioni varie si aggiungono poi le discariche. Il sotterraneo della Villa romana, ad esempio, è sfondato ed utilizzato come un bagno pubblico, nelle Batterie Carlo Faldi alcuni giorni fa sono stati imbrattati altri muri con le bombolette spray.I gruppi di volontari hanno più volte organizzato passeggiate ecologiche nella zona per ripulire quanto possibile, ma gli incivili tornano sempre.

