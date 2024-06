I sindaci sulla Cossatzu-Tascusì: tanti pericoli, servono atti concreti 

Dopo la firma della convenzione lo scorso 29 dicembre con Regione, Ois e Provincia, i Comuni lanciano un appello per sbloccare l’iter procedurale dei lavori nella Cossatzu-Tascusì, fra mesi di estenuanti attese. Nella strada più alta dell’Isola abbondano voragini e più punti del tracciato sono di nuovo sconnessi con innumerevoli disagi alla circolazione. I sindaci esternano preoccupazione anche perché non vedono l’ora che vengano avviati i cantieri da 6,2 milioni di euro. «Dopo la firma della convenzione - dice il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis - non abbiamo ricevuto notizie sul proseguo degli appalti. Questo silenzio ci inquieta. Ois dovrebbe completare la progettazione e bandire le gare d’appalto quanto prima. Siamo consci che sia una procedura complessa ma è importante velocizzare i tempi, ridando al territorio un’infrastruttura di fondamentale importanza».

Dice il collega di Aritzo Paolo Fontana: «Finché non vedrò fatti concreti non sarò mai fiducioso sull’evolversi dell’opera. Attendiamo fiduciosi risposte immediate da parte delle istituzioni».

Nel frattempo, l’assessorato regionale ai Trasporti ha comunicato il finanziamento da 3 milioni di euro per i lavori della nuova Ovodda-Desulo, col collegamento delle località “Tiddocoro” e “Badu Onne” per circa 10 km. Attesi a breve i lavori di rifacimento stradale nella sp7 partendo dal bivio di “Montecorte”. (g. i. o.)

