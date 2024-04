I sindaci scrivono alla Asl: «Da venti giorni senza medico» 

Da venti giorni mancano i medici di base a Siliqua e Vallermosa: i sindaci si appellano all’assessore regionale alla Sanità e al direttore sanitario di Cagliari Ovest. «Attualmente, tra i Comuni di Siliqua e Vallermosa, circa tremilaquattrocento pazienti si trovano privi di un’assistenza di base» riporta la missiva compilata da Francesca Atzori, sindaca di Siliqua, e Francesco Spiga di Vallermosa, aggiungendo che numerosi pazienti si trovano in regime di assistenza domiciliare integrata, allettati e con gravi patologie che necessitano di cure mediche fondamentali. «Siamo in presenza di una situazione sanitaria critica, per l’assenza completa di assistenza che solo il medico di base può garantire. Chiediamo - continuano Atzori e Spiga - che a Siliqua e Vallermosa possano prendere servizio quanto prima dei nuovi medici di base. Proponiamo di poter attivare anche presso le nostre sedi il servizio degli ambulatori straordinari di comunità territoriali per integrare i servizi di medicina di base. Tale servizio ha preso avvio presso altri distretti sanitari e si auspica possa partire quanto prima anche nel nostro. Ci impegniamo a mettere a disposizione i locali comunali a titolo gratuito, per ospitare i medici di base con tutte le misure atte a garantire un servizio sicuro. Chiediamo risposte immediate rispetto al comportamento che i pazienti devono seguire in questo momento transitorio, poiché le guardie mediche non erogano determinati servizi».