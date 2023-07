I sindaci scrivono al prefetto: «Quella strada è pericolosa» 

Lettera scritta a quattro mani dai sindaci di Villaspeciosa e Decimoputzu: l’oggetto è lo stato di abbandono e la pericolosità della strada provinciale 3, che collega i due paesi. I destinatari sono l’amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna e il prefetto di Cagliari, a cui i sindaci rivolgono l’appello per risolvere le problematiche presenti nel tratto stradale lungo poco più di tre chilometri.

Un percorso breve ma pieno d’insidie. Le criticità elencate nella missiva, firmata dai due primi cittadini, Gianluca Melis e Antonino Munzittu, riguardano il fondo sdrucciolevole, la mancata manutenzione delle banchine stradali, l’assenza della segnaletica orizzontale e di delineatori rinfrangenti. E poi la totale assenza d’illuminazione stradale, causa anche di un incidente da codice rosso avvenuto una settimana fa: un quarantenne travolto da un’auto mentre camminava sul bordo strada nel buio della notte. Una vicenda che fortunatamente non ha avuto un esito tragico.

È solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti accaduti in questo breve tratto, trafficato anche da numerosi mezzi agricoli. In alcuni casi è stata la velocità elevata a causare le sciagure, un fattore che moltiplica i rischi in un percorso già disagevole. Un tema che preoccupa da anni i due paesi, riportato anche sui muri di Villaspeciosa con alcuni murales sulla sicurezza stradale. I sindaci concludono sottolineando la particolare pericolosità a cui sono esposti i cittadini e gli automobilisti e chiedono un intervento risolutivo per la messa in sicurezza della strada. (a. cu.)