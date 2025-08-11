VaiOnline
Provincia.
12 agosto 2025 alle 00:53

I sindaci scelgono in blocco Mauro Usai 

Il candidato presidente è il primo cittadino di Iglesias: «Rappresenterò tutte le comunità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva il documento che conferma le anticipazioni: Mauro Usai, sindaco di Iglesias, è il candidato alla guida della Provincia del Sulcis Iglesiente. La candidatura unisce i sindaci del territorio e va oltre i colori di partito. «Felice e onorato, non per me ma per il programma condiviso da tutti che mette al centro il territorio - ha detto Usai - e per gli obiettivi che vogliamo raggiungere per l’auspicato riscatto. Partiamo dagli stati generali e coinvolgeremo parti sociali, sindacati, associazioni di categoria, coloro che da troppi anni chiedono risposte. Il modello Sulcis dovrebbe essere da esempio nell’Isola e più in generale in tutta Italia: chi meglio dei sindaci, che sono il primo tramite dei cittadini e delle comunità, può rivendicare attenzione sui problemi e programmare gli interventi per risolverli? Il significato di questo metodo rivoluzionario è che i sindaci vanno oltre i colori e garantiscono i proprio impegno per determinare le scelte a beneficio delle proprie comunità».

Programma condiviso

Tre i punti sostanziali condivisi da tutti: la Provincia come gestore dei servizi, organo principale di coordinamento e di programmazione e parte attiva nella definizione economica territoriale. «È in corso una grande partita su questi argomenti con la Regione - evidenzia Mauro Usai - e in un momento in cui si parla fortemente di autonomia, chi più dei sindaci può definire il futuro delle provincie e soprattutto la loro connotazione? Non è più possibile, né accettabile che qualcuno decida sulla testa dei sindaci».

Le basi dell’accordo

Il documento approvato da tutti i primi cittadini del territorio cita testualmente che «il tema delle elezioni provinciali in queste settimane è stato affrontato dai sindaci nella continua ricerca della massima coesione possibile, al di là delle differenze politiche di appartenenza, mettendo al centro prima di tutto gli interessi dei cittadini e delle comunità con tutte le diverse sensibilità che appartengono a questo territorio». Aggiunge ancora la nota: «Trattandosi di elezioni di secondo livello, la strategia più coerente non poteva essere diversa dalla ricerca di un’alleanza tra i Comuni del Sulcis Iglesiente e i suoi sindaci, per un progetto di sintesi che tenesse conto dei territori provinciali e delle esperienze dell’ottimo patrimonio politico rappresentato dagli amministratori locali, discutendone in piena libertà convinti che, per la realizzazione del nostro ente intermedio, occorra l’esperienza e la volontà dei primi cittadini, coloro che hanno realmente le idee chiare su ciò di cui ha bisogno il Sulcis Iglesiente».

Un solo spirito

Temi decisamente importanti che guardano a uno sviluppo futuro rafforzato da un impegno unitario. «Una costituente - recita il documento - che getti le basi per la piena realizzazione dei propositi di rinascita da sempre anelati. Per questo, i sindaci del Sulcis Iglesiente si riconoscono nella figura del candidato Mauro Usai alla carica di presidente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras