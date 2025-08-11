I sindaci scelgono in blocco Mauro Usai 

Arriva il documento che conferma le anticipazioni: Mauro Usai, sindaco di Iglesias, è il candidato alla guida della Provincia del Sulcis Iglesiente. La candidatura unisce i sindaci del territorio e va oltre i colori di partito. «Felice e onorato, non per me ma per il programma condiviso da tutti che mette al centro il territorio - ha detto Usai - e per gli obiettivi che vogliamo raggiungere per l’auspicato riscatto. Partiamo dagli stati generali e coinvolgeremo parti sociali, sindacati, associazioni di categoria, coloro che da troppi anni chiedono risposte. Il modello Sulcis dovrebbe essere da esempio nell’Isola e più in generale in tutta Italia: chi meglio dei sindaci, che sono il primo tramite dei cittadini e delle comunità, può rivendicare attenzione sui problemi e programmare gli interventi per risolverli? Il significato di questo metodo rivoluzionario è che i sindaci vanno oltre i colori e garantiscono i proprio impegno per determinare le scelte a beneficio delle proprie comunità».

Programma condiviso

Tre i punti sostanziali condivisi da tutti: la Provincia come gestore dei servizi, organo principale di coordinamento e di programmazione e parte attiva nella definizione economica territoriale. «È in corso una grande partita su questi argomenti con la Regione - evidenzia Mauro Usai - e in un momento in cui si parla fortemente di autonomia, chi più dei sindaci può definire il futuro delle provincie e soprattutto la loro connotazione? Non è più possibile, né accettabile che qualcuno decida sulla testa dei sindaci».

Le basi dell’accordo

Il documento approvato da tutti i primi cittadini del territorio cita testualmente che «il tema delle elezioni provinciali in queste settimane è stato affrontato dai sindaci nella continua ricerca della massima coesione possibile, al di là delle differenze politiche di appartenenza, mettendo al centro prima di tutto gli interessi dei cittadini e delle comunità con tutte le diverse sensibilità che appartengono a questo territorio». Aggiunge ancora la nota: «Trattandosi di elezioni di secondo livello, la strategia più coerente non poteva essere diversa dalla ricerca di un’alleanza tra i Comuni del Sulcis Iglesiente e i suoi sindaci, per un progetto di sintesi che tenesse conto dei territori provinciali e delle esperienze dell’ottimo patrimonio politico rappresentato dagli amministratori locali, discutendone in piena libertà convinti che, per la realizzazione del nostro ente intermedio, occorra l’esperienza e la volontà dei primi cittadini, coloro che hanno realmente le idee chiare su ciò di cui ha bisogno il Sulcis Iglesiente».

Un solo spirito

Temi decisamente importanti che guardano a uno sviluppo futuro rafforzato da un impegno unitario. «Una costituente - recita il documento - che getti le basi per la piena realizzazione dei propositi di rinascita da sempre anelati. Per questo, i sindaci del Sulcis Iglesiente si riconoscono nella figura del candidato Mauro Usai alla carica di presidente».

