I sindaci protestano e tagliano l’erba 

Con indosso la fascia tricolore, i sindaci di Lunamatrona, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Setzu, Tuili, Turri, Villamar e Villanovafranca e un consigliere di Collinas ieri pomeriggio hanno intrapreso una protesta inusuale ma efficace. Armati di decespugliatori, soffiatori e mezzi comunali, i primi cittadini hanno sfalciato personalmente le strade provinciali per denunciare l’incuria e l’abbandono in cui versano da tempo. La scena si è svolta all'incrocio tra Turri, Tuili e Setzu, un punto critico dove la vegetazione invadente ha ormai reso difficile la visibilità, compromettendo la sicurezza dei viaggiatori.

La storia

Non è la prima volta che i sindaci della zona denunciano questa situazione: un mese fa avevano inviato una lettera accorata alla Provincia del Sud Sardegna, senza ottenere alcuna risposta concreta. La condizione delle strade non solo non è migliorata, ma è peggiorata, con erbe infestanti che impediscono la visibilità dei cartelli stradali e riducono la visibilità, specialmente in prossimità di intersezioni e incroci. Un pericolo costante per chi transita su queste vie.

L'Unione dei Comuni qualche giorno fa ha inviato una nuova missiva, stavolta indirizzata al Prefetto e alla presidente della Regione, sottolineando l’urgenza di un intervento immediato. «Le strade provinciali della Marmilla sono invase da erbe infestanti che impediscono la visibilità, creando un pericolo costante per chi le percorre», hanno dichiarato i sindaci in coro. Nella lettera si denuncia anche la mancata attuazione delle prescrizioni regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Botta e risposta

«Abbiamo già segnalato queste criticità alla Provincia del Sud Sardegna il 15 maggio, senza avere risposte – dice il presidente dell’Unione, Andrea Locci –. Chiediamo un intervento rapido e deciso da parte delle autorità competenti perché è in gioco la pubblica incolumità e l’immagine della Marmilla». Il commissario straordinario della Provincia Mario Mossa replica dicendo che i lavori di sfalcio erano iniziati e che il programma ora verrà trasmesso a tutte le Unioni dei Comuni e, per conoscenza, al prefetto e alla presidente della Regione. «Il cronoprogramma è stato calibrato per finire prima gli sfalci nei comuni che ospitavano grosse manifestazioni, ora toccherà agli altri». Mossa ha anche spiegato che ci sono 2.600 chilometri di strade con quattro appaltatori e un budget di 2 milioni di euro all’anno. «La Provincia non può continuare a essere affidata a commissari che non rispondono all’elettorato. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti e la Regione deve porre fine a una situazione insostenibile – dichiara il sindaco di Genuri, Sandro Branca –. Se le Province esistono, devono funzionare a pieno regime, altrimenti è corretto trasferire le competenze ad altri enti».

