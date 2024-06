I sindaci preoccupati: «Tante parrocchie non hanno sacerdoti» 

Un paese con tre chiese appena restaurate e due sacerdoti a metà servizio; un prete costretto dagli acciacchi a seguire le processioni in auto; un altro che ci mette tutto l’entusiasmo ma, insomma, a 82 anni ha voglia di riposare; un prelato che, per problemi fisici, pur impegnandosi tantissimo, riesce a fare il minimo indispensabile. La situazione della Chiesa in Trexenta è tutt’altro che idilliaca. Certo, ci sono situazioni “fortunate”, come Guasila (per citarne una), dove sacerdoti giovani riescono a soddisfare le esigenze religiose della comunità. Ma tanti altri centri devono fare i conti con la crisi delle vocazioni. E con il fatto che, inesorabilmente, l’età media dei sacerdoti cresce.

L’amarezza

A farsi, indirettamente, portavoce del fastidio dei fedeli della Trexenta è il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai. «Siamo al paradosso», afferma, «che, dopo aver ristrutturato tre chiese, ci ritroviamo senza parroco». In realtà, ci sarebbe un “amministratore parrocchiale” (per usare il gergo ecclesiastico), don Gigi Pisano, il quale, però, è anche parroco di Villamar. «Così», riprende Cappai, «viene, a spese sue, tutti i giorni da Senorbì don Paolo Putzu, un sacerdote in pensione di 81 anni. Ovviamente, non può seguire la comunità». E i fedeli mugugnano. «Vengono da me in Comune a chiedere quando saranno le comunioni o le cresime». E Cappai fa quello che può. «Avrò avuto oltre venti incontri con la Curia per chiedere un parroco. “Ve lo manderemo”, mi è stato detto. Ma ancora aspettiamo».

L’addio

A Gesico , invece, il parroco c’è. Solo che don Efisio Zara è avanti con gli anni. «E ci ha annunciato», interviene il sindaco Terenzio Schirru, «che a novembre si fermerà». Così Schirru ha bussato alle porte della diocesi di Cagliari. «Ci hanno prospettato la possibilità di avere un parroco part time in condivisione con altri paesi. Ma a noi serve un sacerdote che guidi la comunità, che non ci costringa a spostarci per battesimi o cresime».

L’invidia

Problemi anche a Senorbì . «Noi», afferma il sindaco Alessandro Pireddu, «eravamo abituati a un parroco esuberante come don Alberto Pistolesi. Non ci possiamo certo lamentare di don Giancarlo Dessì che, però, ha qualche acciacco». Lui stesso ha raccontato che recentemente è stato costretto a seguire la processione in auto. Nella frazione di Sisini, invece, c’è don Gigi Melis. «Che, nonostante i suoi quasi 90 anni, riesce a seguire anche Arixi».

Il sostegno

L’età avanza. Anche di quei preti giunti da un altro mondo. Come il congolese don Simon Bolomba, ultrasettantenne parroco di Ortacesus . «Fa quello che può», racconta la sindaca Maria Carmela Lecca. «purtroppo i ragazzi sono sempre meno e non c’è più l’oratorio che, in passato, era molto vivo. Noi, come Comune, con le Acli, cerchiamo di sopperire alle lacune, creando, per esempio, la ludoteca».

Oasi felice

A Mandas , invece, non ci si lamenta. «Il nostro parroco, don Davide Pau», dice il sindaco Umberto Oppus, «è giovanissimo ed è bravo». Situazione simile Selegas con don Gabriele Casu, a Pimentel con don Michele Saddi e a Guasila con il trentatreenne don Gianmarco Lorrai. Esultano, addirittura, a Siurgus Donigala («Don Sergio Girau, giovanissimo, è un dono per noi», dice il sindaco Antonello Perra) e a Suelli («Don Michele Piras sta facendo rinascere l’oratorio», svela il primo cittadino Massimiliano Garau).

La diocesi

Ma, appunto, sono eccezioni. «La situazione», spiega dalla Curia don Giulio Madeddu, «della Trexenta è simile a quella di tutta la diocesi. Dobbiamo fare i conti con il calo del numero dei sacerdoti e degli abitanti». E, anzi, c’è chi sta peggio. «Nella diocesi di Oristano si accorpano quattro, cinque parrocchie». Cosa che, presto, accadrà a Cagliari. «Ma noi ci salviamo ancora per qualche anno».

