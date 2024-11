I sindaci ogliastrini: riaprite il punto nascite 

I giorni di chiusura hanno toccato 1.144. A tanto si è arrivati da quando il punto nascita di Lanusei ha sospeso il servizio ordinario, che diventa straordinario soltanto in casi di estrema urgenza. I sindaci dei ventitré paesi dell’ambito sanitario hanno avviato azioni amministrative nei confronti della Regione, ma da Cagliari oltre a qualche flebile rassicurazione nulla di confortante è arrivato. In origine era stato il Consiglio comunale di Bari Sardo ad approvare un documento unitario, poi Lanusei e Perdasdefogu.

«È una ferita che sanguina». Ad affermarlo è Carlo Lai, sindaco di Jerzu. «Si rischia di essere banali ma non retorici. Anche i criteri ministeriali - sostiene Lai - devono prevedere deroghe abbondanti. Quello dei 500 parti l’anno non può essere applicato in Brianza e in egual modo in Ogliastra».

A Baunei, uno dei centri più fecondi, il Comune pubblica costantemente sui propri canali social le felicitazioni per i nuovi nati. Ma non può essere festa totale: «In questa situazione - dichiara il primo cittadino, Stefano Monni - il diritto di nascere non è garantito. Un discorso è andare da Baunei a Lanusei, altra cosa è raggiungere Nuoro o Cagliari. Non è più sostenibile». Il sindaco Arzana, Angelo Stochino, aveva lanciato l’allarme nel 2020 quando parlava dell’opportunità di irrobustire gli organici dei medici con figure provenienti dall’estero. «Da padre di due figli nati nell’ospedale di Lanusei nel 2010 e nel 2013, credo che il parto sia un’esperienza importante, personale e unica, che ogni donna ha il diritto di vivere come meglio desidera. La libertà di scegliere dove partorire con la miglior assistenza è un diritto umano sancito dall’Oms». Critico anche Cesare Mannini, sindaco di Lotzorai: «Situazione inammissibile, con coppie e nascituri sottoposti a continui rischi e disagi per la negazione di un diritto sacrosanto: neanche 50 anni fa la popolazione ogliastrina viveva così».

