I sindaci: «La 554 è una trappola mortale» 

L’ultima croce è di pochi giorni fa, ed era l’ennesima. Un’altra vita spezzata lungo la Statale 554, il serpentone d’asfalto a quattro corsie che attraversa le principali città dell’hinterland verso la litoranea per Villasimius, passando per Monserrato, Selargius e Quartucciu. Da anni si attende la messa in sicurezza - senza più semafori - più volte annunciata e mai concretizzata. «Basta morti, quella strada deve diventare urbana, la Regione convochi subito un tavolo per decidere insieme un nuovo progetto», l’appello unanime dei sindaci che governano i Comuni coinvolti.

L’ennesima croce

A riaccendere i riflettori sulla pericolosità della Statale è l’incidente mortale di pochi giorni fa, uno dei tanti negli ultimi anni: un motociclista cagliaritano ha perso la vita vicino all’incrocio per Settimo. «Mi domando quante vite ancora si dovranno piangere prima che si intervenga sulla 554», le parole del sindaco di Selargius Gigi Concu, «alla luce dell’ennesimo incidente avvenuto ritengo non si possa più rimandare o fingere ancora una volta che il problema della sicurezza della Statale non sia prioritario. Occorre una immediata soluzione. Chiedo ancora una volta che la Regione convochi un tavolo urgente che riunisca anche gli altri sindaci dei territori coinvolti», ribadisce, «perché si arrivi finalmente a qualcosa di concreto e in grado di risolvere un problema di cui non possono continuare a farsi carico i Comuni individualmente. Il futuro della 554», dice ancora Concu, «dev’essere stabilito una volta per tutte e senza più rinvii, perché non è accettabile continuare a piangere morti probabilmente evitabili».

«La Regione si muova»

Il sindaco di Monserrato dal 2016 chiede risposte sul futuro della 554. Prima all’Anas e ora alla Regione, che dal 2021 ha la competenza sulla viabilità della Sardegna. «Il vecchio progetto è una follia, non tiene conto delle esigenze dei territori e non accontenta nessun sindaco, me compreso», sottolinea Tomaso Locci. «Vogliamo che diventi una strada urbana come il tratto quartese, senza cavalcavia che sarebbero un ulteriore muro fra la parte alta di Monserrato con il resto della città». Un no secco quindi al progetto di cui si parla dal 2008: «Serve una nuova progettazione per una strada di tipo urbano», aggiunge Locci, «con rotatorie, passaggi pedonali e magari corsie per le biciclette. E, come ho più volte proposto all’Anas, occorre realizzare un’ulteriore strada che colleghi la 387 direttamente al Policlinico: richiesta, come altre fatte in questi anni, che non ha mai avuto risposta».

Poca sicurezza

Sulla stessa linea il sindaco di Quartucciu. «Sulla pericolosità dell’attuale 554 ci siamo già espressi in tempi non sospetti», ricorda Pietro Pisu. «Dal 2017, quando sono stato eletto sindaco la prima volta, evidenzio il grave disagio nel tratto di Quartucciu, dove manca persino il guardrail centrale». La richiesta è la stessa dei colleghi Concu e Locci: «Declassare la strada da statale a comunale, con una gestione affidata alla Città metropolitana».

