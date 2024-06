I sindaci guidano la rivolta contro le pale 

Un grido d'allarme contro la speculazione energetica in Sardegna. “In palas anzenas” è il convegno che avrà come tema centrale la speculazione energetica all'assalto del Nuorese e, di conseguenza, anche dell'intera Isola. L'evento, un'assemblea pubblica, si terrà oggi alle 18 a Nuoro nell'Exmè di piazza Mameli.

A intervenire saranno il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, il sindaco di Oliena Bastiano Congiu, Maurizio Fadda del Comitato nuorese contro la speculazione dell'eolico e Pier Franco Devias di Liberu. Il dibattito sulla speculazione energetica organizzato da Liberu si articolerà anche in merito a quello che si può definire un «disarmamento» dei Comuni e degli abitanti (proprietari) che non hanno più voce in capitolo nel proprio territorio. Verrà affrontato il caso di Orgosolo, Oliena e Nuoro con il parco eolico previsto tra Corrasi e Supramonte, che andrebbe a deturpare un territorio importante dal punto di vista storico, culturale, turistico e paesaggistico senza portare alcun vantaggio ai residenti. Dopo aver "colonizzato" terreni pubblici e privati l’energia sarà trasferita altrove senza apportare benefici per la comunità.