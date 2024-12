I sindaci galluresi chiedono i conti alla Asl 

Adesso i sindaci galluresi vogliono tutti i conti della Asl di Olbia sul tavolo, a partire dal bilancio consuntivo del 2022. Nell’ultima seduta della Conferenza socio-sanitaria non hanno approvato neanche importanti atti aziendali (Programma sanitario annuale e triennale 2025-2027 e Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2025-2027) ma ora chiedono tutti i documenti contabili per uno studio attento.

«Vogliamo capire – dice Gianni Addis, presidente della Conferenza socio sanitaria gallurese e sindaco di Tempio – che cosa sta succedendo in questa Asl. Da una parte ci dicono che mancano risorse e personale, dall’altra ci vengono sottoposti bilanci in attivo. Ci devono spiegare perché nel 2022, a fronte di una drammatica carenza di personale e servizi, emerge un utile di esercizio di 24 milioni di euro, corretto dagli uffici regionali e ridotto a due milioni e 700mila euro. Pretendiamo delle spiegazioni dalla Asl, non quelle che ci sono state date durante la Conferenza. I bilanci vengono chiusi con utili di esercizio o in pareggio e poi ci viene detto che è un pareggio solo formale “richiesto dalla Regione” e che, comunque, mancano le risorse. Siamo esasperati e frustrati, perché poi sul territorio le persone si rivolgono ai sindaci e ci chiedono conto. Come possiamo spiegare l’avanzo contabile della Asl ai nostri concittadini in una situazione di disperata necessità di personale medico nei Pronto soccorso, nella medicina del territorio, per la psichiatria dei Centri di salute mentale e per la medicina generale».

