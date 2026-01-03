I sindaci di Lanusei e Tortolì dal Papa 

Tortolì e Lanusei insieme da Papa Leone XIV. Per la prima volta, i sindaci dei due centri capoluogo della Provincia più piccola d’Italia sono stati ricevuti nel Palazzo apostolico vaticano in qualità di componenti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. A rappresentare l’entità regionale della stessa associazione c’era la presidente, Daniela Falconi, sindaca di Fonni e Umberto Oppus, sindaco di Mandas.

Tra i pensieri dei primi cittadini di Tortolì e Lanusei, che hanno varcato i confini vaticani il 29 dicembre, riecheggiavano ancora le parole del vescovo, monsignor Antonello Mura, che due giorni prima aveva ricevuto nell’aula magna del seminario gli amministratori sollecitando azioni di buona politica.

L’incontro

Papa Prevost ha invitato i sindaci a riflettere sul valore profondo dell’amministrare: non solo gestione amministrativa, ma attenzione concreta alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità. «È stata un’esperienza unica, che mi rende molto orgoglioso soprattutto per aver avuto l’opportunità di avvicinare la comunità di Lanusei a una delle istituzioni più autorevoli in assoluto». Davide Burchi è il sindaco di Lanusei, sede del clero locale. L’appuntamento con Leone XIV si è rivelato di grande importanza, non solo simbolica nel cuore del Cristianesimo, ma anche un’occasione di confronto diretto con i rappresentanti delle principali città italiane. «È stata un’esperienza molto bella», ammette Daniela Falconi, «con importanti spunti di riflessione che ci sono stati offerti dal pontefice». L’appuntamento rientrava nella tradizione ormai consolidata delle udienze tra l’Anci e i pontefici, avviata ai tempi di San Giovanni Paolo II e caratterizzata da un costante richiamo al ruolo delle istituzioni locali sui temi della solidarietà, della pace e dell’attenzione alle fasce più fragili della popolazione. «Il Papa - prosegue Falconi - ci ha raccomandato di offrire speranza alla gente, invitandoci a occuparci del bene comune e a essere maestri delle nostre comunità».

Ogliastra unita

«Una grande emozione», ammette il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. I sindaci di Tortolì e Lanusei insieme dal Papa è stato un momento storico eccezionale per un territorio che ha appena ritrovato l’unità istituzionale sotto l’egida della Provincia. «È importante - conclude Falconi - che l’Ogliastra voglia dire la sua in maniera coesa, su temi che riguardano sanità, mobilità e diritto al lavoro. Al di là dei confini, esprimere la volontà del territorio è fondamentale».

RIPRODUZIONE RISERVATA