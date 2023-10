I sindaci di Google sono ormai datati 

Secondo Google il tempo si è fermato. A Lanusei il sindaco è ancora Davide Ferreli, così come Andrea Piroddi Ilbono e Marcella Lepori a Tortolì. Così per buona parte dei primi cittadini ogliastrini. Solo scrollando appena la pagina, compaiono i siti istituzionali dei comuni che riportano il dato corretto, come da normativa. Il dato errato deve aver tratto in inganno gli organizzatori di un evento a Porto Cervo sullo sviluppo delle cure primarie e dell’integrazione socio sanitaria nelle aree interne dell’isola che ha inserito nell'elenco degli invitati l’allora sindaco di Lanusei Ferreli. In seguito l’invito al sindaco attuale è arrivato ugualmente.

L’assessore alla Transizione digitale, Renato Pilia commenta: «Lo sapevamo, predisporremo un aggiornamento e un’indicizzazione più efficace del sito del Comune. Stiamo lavorando su cose ben più importanti. Se uno si sofferma qualche secondo in più vede che il secondo risultato è quello del comune di Lanusei che evidentemente è ben indicizzato. Sulla digitalizzazione stiamo procedendo spediti, sia relativamente agli obiettivi del Pnrr che ai servizi di comunicazione che stiamo implementando adesso». Infatti, nella giornata di oggi, sarà attivato il canale Whatsapp del Comune che andrà via via a sostituire il gruppo che ha raggiunto migliaia di iscritti. Tutte le informazioni e gli avvisi passeranno per il canale, così da essere meno invasivo di una chat di messaggistica: «Il canale permette di essere più diretti ed efficaci nelle comunicazioni con i cittadini. Non è un doppione, perché piano piano andremo ad utilizzare in maniera più sistematica il canale».

