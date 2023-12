I sindaci del Sarcidano: salviamo l’autonomia scolastica 

La proposta di un istituto scolastico globale ad Isili è stata portata di recente all’attenzione della Provincia del Sud Sardegna. Nella riunione i sindaci del Sarcidano Barbagia di Seulo hanno perorato la causa anche attraverso un documento deliberato in Comunità montana: l’obiettivo è quello di salvaguardare l’autonomia delle scuole isilesi diventate ormai un riferimento per tutto il territorio.

L’idea è nota: tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori, potrebbero dunque essere riunite sotto una unica presidenza contando oltre mille studenti e dunque superando ampiamente i numeri previsti dalla riforma che parla di almeno 900 studenti.

Dopo l’incontro in Provincia la parola passerà alla Giunta regionale che dovrà decidere in merito. Ad Isili, le scuole sono già sotto una unica presidenza, infatti l’attuale preside Marco Saba è responsabile dell’istituto comprensivo e dell’istituto superiore Zappa Pitagora. La richiesta avanzata da tutti i sindaci è supportata dai tanti progetti riguardanti la scuola come le opere che verranno realizzate grazie ai fondi del Pnrr per raggruppare le scuole in un unico stabile che sorgerà proprio in prossimità della scuola superiore. «Si tratta», ha detto il sindaco Luca Pilia, «di una importante opportunità che potrebbe mantenere in vita l’autonomia dei nostri istituti, la situazione è preoccupante, i parametri alti sono limitanti per la nostra Isola molto estesa ma con una bassa densità demografica e un basso tasso di natalità». (s. g.)

