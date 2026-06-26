I sindaci del Marghine  per Federica Arca 

Dal presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu, sindaco di Sindia, al primo cittadino di Bolotana, Francesco Manconi. Poi ancora il sindaco di Borore Tore Ghisu, quello di Macomer, Riccardo Uda, di Noragugume, Michele Corda, di Dualchi, Nino Muroni, Rita Morittu, vice sindaca di Silanus e le rappresentanze di varie associazioni e la presidente del Gal Marghine, Serenella Salis. La grande sala consiliare si è riempita, per l'insediamento del nuovo consiglio comunale e quello di Federica Arca, la nuova sindaca di Birori, commossa. «Parlo da sindaco e soprattutto da donna – ha esordito Federica Arca – non sarà un compito facile, per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutta la comunità. Vogliamo essere in mezzo alla gente e affrontare insieme i problemi». Un appello rivolto anche alle minoranze che il capo gruppo, Orazio Culeddu ha raccolto: «Cercheremo di fare il percorso insieme, con responsabilità, ognuno nel proprio ruolo».

Dopo il giuramento la sindaca ha annunciato i componenti della giunta. Vice sindaco Giuseppe Deriu, con delega ai lavori pubblici, urbanistica, bilancio, polizia locale, sicurezza e protezione civile. Alla carica di assessori sono stati nominati Francesco Lusignani (deleghe all'istruzione, politiche giovanili, sport) e Mauro Falchi (cultura, turismo, identità locale e grandi eventi, attività produttive). In capo alla sindaca le deleghe dei servizi sociali, programmazione, inclusione e coesione sociale e personale. Capogruppo della maggioranza è stata nominata Francesca Madeddu. A metà mandato è stato stabilito un avvicendamento. L'attuale vicesindaco, Giuseppe Deriu, assumerà l'incarico di assessore, mentre Francesco Lusignani assumerà l'incarico di vice sindaco. (f. o.)

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