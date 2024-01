I sindaci contro Rfi: «Troppi punti oscuri, vogliamo chiarezza» 

Questa volta sembra diverso: la chiusura della Macomer-Chilivani, “venduta” da Rfi come il sacrificio da sopportare in nome di «una circolazione più regolare», non convince affatto i sindaci del Marghine. Da quella porzione di Sardegna che fa da cerniera ferroviaria tra l’Oristanese e il Sassarese, la protesta è robusta: «Da domani ci obbligano a restare senza treni, ma a lavori ultimati non ci sarà un solo beneficio sui tempi di percorrenza». Non fosse altro che la tecnologia Ertms, quella che in quattro mesi di cantieri verrà sistemata a filo di binari, «è una questione di sicurezza, non di velocità», conferma Gianfranco Fancello, il professore che all’Università di Cagliari insegna Progettazione dei sistemi di trasporto.

Primo affondo

Franco Scanu non è solo il sindaco di Sindia, una dozzina di chilometri da Macomer, ma anche il presidente dell’Unione di Comuni Marghine. Quasi ventimila residenti che «non sono più disposti a sopportare disservizi». Intanto: nel territorio non c’è una fascia tricolore che abbia ricevuto una mail da Rfi. «Siamo le autorità locali – ricorda -, eppure la chiusura della tratta l’abbiamo appresa dalla stampa». Rfi è la spa che nel gruppo Fs si occupa di infrastrutture: «Se solo l’azienda ci avessero convocato, avremmo chiesto lumi sull’investimento».

Più questioni

I punti oscuri che dal Marghine vengono messi sul tavolo non sono pochi, anche perché in ballo non ci sono briciole, ma 35 milioni di euro che «magari potevano essere spesi diversamente», sottolinea da Borore un altro sindaco, Tore Ghisu. «Non credo ci sia comunità disposta a non sacrificarsi a fronte di interventi decisivi per lo sviluppo di un territorio – incalza il primo cittadino –, ma non è il nostro caso». Scanu e Ghisu, sebbene in due telefonate distinte, s’interrogano su una stessa questione: «In base a cosa è stata decisa la chiusura della linea per quattro mesi? Siamo sicuri che questi lavori non potessero essere fatti in tempi più brevi?». Se Rfi avesse chiamato a raccolta i sindaci, «prima e non ad appalto già assegnato, magari si sarebbe fatta chiarezza».

Le osservazioni

Accertato cosa sia l’Ertms da installare, Ghisu osserva ancora: «È come costruire una casa cominciando dall’acquisto delle tegole». E Scanu: «Domani riaprono le scuole e partoni i lavori, non è stata nemmeno programmata una fase di rodaggio sull’utilizzo dei bus sostitutivi». Anche perché Trenitalia, la spa di Fs che gestisce il traffico ferroviario, coi pullman non solo coprirà la tratta Macomer-Chilivani, ma li farà arrivare a Sassari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres. «Senza avere idea di quali siano le condizioni della Statale 131, dove ci sono cantieri aperti, per esempio a Torralba e Bonorva», concludono Scanu e Ghisu.

Il professore

Fancello, che un anno fa è stato sentito in commissione Trasporti del Senato sull’arretratezza dalla rete ferroviaria isolana (Nuoro è in Italia l’unico capoluogo di provincia dove Trenitalia non arriva), dà tutta una serie di indicazioni che aiutano a capire l’incidenza nulla dell'Ertms sulla Macomer-Chilivani. «I treni in servizio in Sardegna non possono oscillare non per questioni di tecnologia, ma di infrastruttura – spiega il docente universitario -. La rete è stata progettata e realizzata quando non esistevano i pendolini». Ragioni, queste, su cui ha puntato il mirino anche il segretario di Filt Cgil, Arnaldo Boeddu. Fancello osserva ancora: «L’assetto variabile dei treni si ottiene attraverso il posizionamento di “boe” che comunicano con il convoglio, fornendo appunto il corretto assetto di pendolamento in funzione del tracciato. Attualmente le boe non sono presenti, in quanto la rete regionale non è classificata come rango P». Tra i limiti infrastrutturali sardi va inclusa l’orografia regionale: «Ci sono tratti che andrebbero totalmente rifatti, si pensi all’accesso a Macomer lato Bonorva o alla discesa di Campeda». Costo stimato al chilometro: «Sui 15 milioni di euro», conclude Fancello. Rfi prenda appunti. Il futuro del trasporto ferroviario sardo non è uno specchietto per le allodole. La misura dei sindaci è colma.

