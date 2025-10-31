I sindaci bocciano il polo scolastico unico  

Non era difficile da prevedere, ma ora è ufficiale. La delibera della Giunta comunale di Bosa per l’istituzione di un polo scolastico unico ha spaccato i sindaci dell’Unione della Planargia durante la riunione convocata dal presidente Giovanni Antonio Zucca. All’incontro hanno preso parte i sindaci o delegati di Bosa , Montresta , Modolo , Suni , Tresnuraghes , Flussio , Sagama , Magomadas , Tinnura , ma anche Scano Montiferro e Sennariolo che pur non facendo parte dell’Unione, hanno le scuole nel Comprensivo di Bosa. La maggioranza dei Comuni ha espresso parere contrario al polo unico e un deciso sì al mantenimento delle due autonomie scolastiche. I Comuni di Montresta e Tinnura si sono astenuti, mentre Bosa e Magomadas hanno confermato il loro sostegno alla proposta.

La riunione

«L’assemblea ha deliberato di invitare il Comune di Bosa a revocare l’atto- spiega Zucca -e trasmettere il provvedimento al presidente della Provincia e ai consiglieri provinciali affinché tengano conto della posizione dell’Unione». Secondo il presidente «la proposta di Bosa non è conforme alle linee guida regionali, che prevedono la nascita di istituti onnicomprensivi solo in territori marginali e isolati, ma la Planargia non rientra in questa definizione. Inoltre, un polo unico penalizzerebbe la qualità dell’offerta formativa, rendendo difficile la gestione didattica». La soppressione di un’autonomia scolastica, secondo l’Unione, comporterebbe inoltre la perdita di numerosi posti di lavoro. Diversa la posizione del sindaco di Bosa, Alfonso Marras. «Ribadisco che questa soluzione è stata formulata al termine di un confronto con i soggetti coinvolti, l’Ufficio scolastico regionale e l’assessorato regionale alla Pubblica istruzione – spiega - Il Polo unico non indebolisce ma rafforza l’autonomia scolastica, garantisce continuità nella programmazione e certezza sul percorso formativo. Aspetti che da tempo sono invece un’incognita perché le attuali organizzazioni differenziate e i continui turnover nei ruoli dirigenziali non danno garanzie per una programmazione uniforme. La proposta si rivelerebbe positiva anche per le garanzie lavorative e retributive del personale scolastico. Bosa va avanti e non ritirerà mai la delibera perché la contrarietà è solo per motivi ideologici e politici». Il presidente Zucca, comunica però che i Comuni contrari vanno avanti e i Consigli delibereranno in maniera plenaria.

