I sindaci alla Regione: «Sul comparto unico bisogna fare in fretta» 

Il comparto unico regionale, insieme alla sanità, ha animato ieri l’assemblea di Anci Sardegna. La presidente Daniela Falconi, con «spirito itinerante», ha riunito i sindaco a Calangianus, da dove è è partito un doppio appello alla Giunta: da una parte la richiesta di fare in fretta sulla perequazione degli stipendi tra dipendenti della Regione e quelli degli enti locali, mentre sul fronte dell’assistenza medica e ospedaliera è stata sollecitata la convocazione degli stati generali della sanità.

Sul comparto unico è in discussione una proposta di legge, appena approdata in commissione Riforme del Consiglio regionale. L’ha depositata il presidente Salvatore Corrias (Pd), sentito insieme ad Alberto Urpi, quota minoranza dell’Aula. Il testo prevede l’istituzione di un’Agenzia per la rappresentanza negoziale, cui spetterà il compito di trattare i contratti collettivi creando un comparto sardo del pubblico impiego. È intervenuto anche l’assessore regionale agli Enti locali, Francesco Spanedda, che ha detto: «Il comparto unico non significa solo trattamento economico equo ed omogeneo. Vuol dire anche avere una comunicazione più semplice tra enti».

Sono quasi vent’anni che nell’Isola si parla di uniformare gli stipendi dei regionali con quelli, decisamente più bassi, percepiti nei Comuni. «Abbiamo fatto un appello forte – ha detto Falconi – perché la finanziaria regionale venga presto approvata e contenga già da quest’anno le risorse per dare finalmente avvio al comparto unico, come prevede la norma del 2006». Nella campagna elettorale del 2019, fu Massimo Zedda, da candidato sindaco del centrosinistra, a rilanciare la proposta, a cui il centrodestra non diede seguito. Adesso il nuovo impulso per decisione del Campo largo. Zedda, presente ieri da sindaco di Cagliari, ha detto: «Nel capoluogo è sufficiente attraversare la strada per passare a stipendi che aumentano anche di 10mila euro l’anno», ha detto riferendosi alla vicinanza tra uffici comunali e regionali, dove appunto le differenze retributive sono importanti.

Sempre sulla manovra 2025, i sindaci hanno chiesto alla maggioranza «un adeguamento strutturale del Fondo Unico, che attendiamo da anni, e non con interventi “spot”», ha sottolineato ancora la presidente di Anci. Il suggerimento è usare una parte dei 3 miliardi non spesi nella precedente legislatura.

