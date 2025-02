I sindaci al prefetto: ritardi nei lavori Anas e allarme criminalità 

Stavolta non è stato il prefetto a ricevere i sindaci dell’interno ma è stato Giuseppe Castaldi ad accettare l’invito delle fasce tricolori di Trexenta, Sarcidano e Gerrei e ad ascoltare i problemi di un territorio spesso dimenticato. Teatro dell’incontro: il Municipio di Mandas, messo a disposizione dal sindaco Umberto Oppus.

É stato un incontro importante, nel quale i sindaci di Mandas , Sorgono , Laconi , Silius , Samatzai , Pimentel , Escolca , Orroli , Gergei , Villanova Tulo , Guamaggiore , Suelli e Selegas hanno esposto le problematiche dei loro territori. «Abbiamo chiesto aiuto - spiega Oppus – riguardo alle condizioni delle strade e ai ritardi dell’Anas per la nuova 128. Ma abbiamo anche segnalato al prefetto il problema della sicurezza, della prevenzione dei reati, della necessità di un maggiore controllo del territorio».

«Lo scopo della mia visita – ha dichiarato il prefetto – è quello di essere vicino ai sindaci e conoscere le comunità, per apprezzarne le bellezze ed analizzarne le criticità. Il metodo migliore per affrontare le complessità di un territorio ed offrire risposte concrete è la collaborazione interistituzionale, nell’interesse della cittadinanza e del tessuto economico e sociale».

Il prefetto ha ascoltato tutti i sindaci. I primi cittadini hanno espresso la loro preoccupazione anche in merito al traffico di stupefacenti e all’assistenza sanitaria: in tanti paesi manca il medico di base e l’ospedale di Isili ha perso specialisti e servizi come il Pronto soccorso 24 ore al giorno. (red. pro.)

