I sindaci al fianco di Campus  

«In un periodo storico irripetibile siamo stati tagliati fuori dalla ripartizione delle risorse. Il Nord Sardegna non ha avuto alcuna chance di rilancio». Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, sottolinea così l’opportunità delle dimissioni di Nanni Campus alla presidenza della Rete metropolitana. Un gesto concordato con tutti i sindaci della Rete per denunciare i gravi ritardi nell’attivazione della Città metropolitana di Sassari. «C’è un buco istituzionale da colmare», prosegue Mulas: «Non siamo unione dei Comuni, non siamo città metropolitana, non partecipiamo più alla pianificazione per quanto riguarda le province, così come le abbiamo sempre concepite. Non possiamo più attendere». La Regione, tra l’altro, non ha mai provveduto a garantire alla Rete metropolitana del Nord Ovest le medesime risorse destinate alla Città metropolitana di Cagliari, contribuendo a creare un divario insostenibile tra i due territori.

«Non è una guerra»

Al capo di sotto andranno 150 milioni dai fondi del programma Metroplus destinato alle città metropolitane, mentre a Sassari, considerata città media, meno di 10 milioni. «Non è una guerra contro Cagliari, – vuole precisare Mario Conoci, sindaco di Alghero – è la rivendicazione di un intero territorio che vuole diventare Città metropolitana, perché la mancata attuazione determina una forte disparità. Mentre Cagliari durante il precedente mandato otteneva lo status di Città metropolitana a Sassari veniva elemosinata la cosiddetta Rete metropolitana, che non ha alcun tipo di riconoscimento, non ha alcuna dignità costituzionale». Per Rita Vallebella, sindaca di Stintino, le dimissioni di Campus rappresentano l’unico gesto dimostrativo per far sentire la voce di un territorio “Cenerentola”. «Speriamo che possa produrre un minimo di consapevolezza, – commenta – non si può andare avanti in questa situazione». Antonio Capula, primo cittadino di Castelsardo annuncia che sarà battaglia a oltranza: «Non ci arrenderemo sinché non avremo ottenuto quello che per legge spetta al Nord Sardegna». Sull’istituzione della Città metropolitana di Sassari interviene anche Antonio Piu, consigliere regionale di Europa verde. «Rivendico con orgoglio di aver votato la legge, – dichiara - era il 2019 e a distanza di tre anni è ancora un miraggio. Le dimissioni del sindaco Campus sono un segnale forte per il quale mi sento di essergli accanto. Non è una lotta di bandiera, si tratta di provare a salvare una chance fondamentale perché questa città e questo territorio possano programmare un futuro di rinascita».

