I sindaci accusano la Provincia: «Le nostre strade dimenticate» 

La situazione sulle strade provinciali a nord della Marmilla appare sempre più insicura. Il sindaco di Tuili, Andrea Locci, si scaglia contro la provincia per la mancanza di manutenzione: «A discapito della pulizia del paese abbiamo dirottato uomini e risorse nelle strade provinciali, per garantire l'incolumità delle persone che percorrono queste strade per arrivare a Tuili, in cui la visibilità è davvero scarsa a causa delle erbacce a bordo strada». Gli operai di Tuili hanno sfalciato la strada provinciale 44 che conduce a Su Nuraxi e al Sarcidano. «L'erba deve essere rimossa almeno in prossimità degli incroci - chiede il sindaco Locci - per evitare situazioni di pericolo per scarsa visibilità. Non si può aspettare luglio».

«Siamo abbandonati, mai risposte certe alle popolazioni - evidenzia da Genuri il sindaco Sandro Branca - siamo destinati all’oblio, alla perdita delle nostre bellezze e al desolante spopolamento». Ci sono, però buone notizie. Dopo 40 anni di abbandono, il due luglio inizierà la manutenzione straordinaria della provinciale 45 dal limite della Provincia di Oristano al bivio di Tuili, Turri, Setzu. «Abbiamo lottato come leoni per avere l’assegnazione diretta dei fondi ed abbattere la burocrazia che da sempre pone i nostri comuni ultimi tra i beneficiari dei finanziamenti per le strade, così saremo meno isolati e l’ingresso nei nostri borghi sarà semplificato e abbellito», commenta Branca. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA