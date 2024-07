I sindaci: «Acceleriamo sulla legge di Pratobello» Appello Dem a Santanché 

I sindaci spingono la legge di Pratobello. Vogliono accelerare, far partire al più presto la raccolta delle firme sulla proposta di iniziativa popolare che mette al centro la competenza primaria della Sardegna in materia urbanistica e di edilizia, unica strada per fermare definitivamente le ambizioni degli speculatori delle energie rinnovabili. Giovedì 1° agosto, a Genoni, è in programma un’assemblea pubblica importante per definire nei dettagli l’organizzazione della campagna.

Organizzazione

I primi banchetti saranno allestiti nel giro di qualche giorno, «comunque presto», assicura il sindaco di Genoni Gianluca Serra. Diecimila è il numero di sottoscrizioni necessarie per far approdare il testo direttamente nelle commissioni del Consiglio regionale. Ma l’obiettivo è quello di andare oltre «per far capire che la popolazione è molto attenta a questo tema». Comunque, aggiunge Serra, «l’idea di organizzare un’assemblea popolare è nata un mese fa: da sindaco e amministratore sentivo il dovere di mettere al corrente i miei concittadini rispetto a ciò che accade sul nostro territorio che, come altri, vive sotto pressione». L’incontro sarà alle 18.30 nell’area del piazzale delle ex scuole elementari. Tutti i sindaci sardi sono invitati a partecipare, «stante il crescente interesse e la preoccupazione in merito ai processi in atto sulla transizione energetica, con la nostra Isola esposta ad un rilevante impatto soprattutto nelle aree agricole», e in considerazione «dell’attualità degli argomenti trattati, anche con riferimento alle disposizioni di legge varate in Consiglio regionale e alle ulteriori proposte in ambito urbanistico».

Della proposta di iniziativa popolare, e in generale del ruolo degli enti locali nell’esercizio delle politiche di governo del territorio in materia di energia da fonti rinnovabili si discuterà anche all’Assemblea dell’Anci in programma il giorno prima ad Abbasanta.

Il Pd

Intanto, non cadono nel silenzio le parole di Daniela Santanché sulla necessità di difendere il paesaggio della Sardegna. «La ministra del Turismo ha sottolineato il valore inestimabile del nostro patrimonio naturale e culturale, riconoscendo la necessità di politiche che ne garantiscano la protezione», scrivono in una nota i consiglieri del Pd Gigi Piano, Antonio Solinas, Alessandro Pilurzu e Antonio Spano, «ma la Sardegna e il suo territorio rischiano di essere la vittima sacrificale di una speculazione indiscriminata». I Dem si dicono preoccupati per il contributo minimo di 6,2 gigawatt che la Sardegna deve produrre entro il 2030, «quota ben al di sopra delle nostre necessità e che ci viene imposta per contribuire attivamente agli obiettivi nazionali, quelli che, ironia, si calpestano quando si sostiene la legge 86 sull'autonomia differenziata». E confermano il sostegno alla presidente della Regione Alessandra Todde, «che si è sempre e da subito impegnata per un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso delle peculiarità ambientali dell'isola». Adesso, concludono, «ci aspettiamo che Santanché voglia dare seguito a quanto ha dichiarato e che, assieme al ministro Picchetto Frattin, si dia da fare per la revisione del decreto "aree idonee," con l'obiettivo di ridurre il contributo di 6.2 gigawatt».

