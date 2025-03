I sindaci a sostegno dell’Einstein Telescope 

«Quando le istituzioni trovano un modo per lavorare insieme gli eventi accelerano, i finanziamenti si trovano e le cose accadono». Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, accoglie i sindaci per la firma dell’accordo di programma a sostegno della candidatura di Sos Enattos per l’Einstein Telescope. Il suo pensiero, ieri mattina nella sala dell’Isre a Nuoro, è alla ministra della Cultura, Anna Maria Bernini, sentita poco prima al telefono. La condivisione del percorso - sottolinea - va al di là della contrapposizione politica: «Quando si parla di territorio, di progetti trasformativi, di cambiamento di questa portata, non ci devono essere appartenenze. Sono contenta di dire che se non ci fossero state questa collaborazione e determinazione, anche del comitato promotore, non saremmo qua».

La sala

L’aria è da grandi eventi. Todde richiama il ruolo di Ettore Sequi e del premio Nobel Giorgio Parisi. «È successo che tutti coloro che sono stati coinvolti per un motivo o per un altro hanno sposato questa incredibile intuizione di Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare) e si sono spesi per farla crescere anche venendo spacciati per visionari come il sindaco di Lula». Mario Calia è seduto di fronte e commenta: «È una giornata di gioia, un passo gigante per raggiungere un obiettivo ormai irreversibile».

«Non è un progetto della Regione, non di Lula, non del Governo, non europeo, ma di tutta la Sardegna, dei territori - dice Todde -. Per questo la collaborazione con i sindaci, che sono a diretto contatto con le comunità, è fondamentale».

L’opportunità

«Questo progetto - sottolinea l’assessore degli Enti locali Francesco Spanedda - ci fa capire che quelle che sono sempre state intese come debolezze strutturali (scarsità di attività, mancanza di popolazione e marginalità) possano rappresentare un punto di forza in grado di attrarre attività innovative. L’accordo non riguarda solo la struttura scientifica da realizzare, ma anche le ricadute economiche e sociali sul territorio».

I sindaci

In platea c’è soddisfazione. «È la cosa più importante per la storia della Sardegna», dice Settimo Nizzi, sindaco di Olbia. «Un’occasione straordinaria per tutta l’Isola, sosteniamo con forza il progetto per l’importanza strategica», sottolinea Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. «Occasione storica, auspico di lavorare con uno spirito unitario», dice Graziano Milia, sindaco di Quartu. «È una giornata storica, esempio di coesione istituzionale che non sempre si è concretizzata nel territorio. E poi è il punto di partenza per una infrastruttura che potrà dare alle giovani generazioni che vorranno vivere e lavorare qui l’opportunità di farlo», dice Giovanni Pirisi, commissario del comune di Nuoro. «È una tappa fondamentale per programmare insieme alla Regione gli interventi strategici», dice Giuseppe Ciccolini, amministratore della Provincia di Nuoro e sindaco di Bitti.

Comuni ed enti

L’accordo è sottoscritto da Regione, Comuni di Lula, Bitti, Onanì e Orune, i capoluoghi Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia, Tempio Pausania, Lanusei, Tortolì, Carbonia, Iglesias, Sanluri e Villacidro, la Provincia di Nuoro, le Unioni di Comuni Montalbo, Valle del Cedrino, Barbagia, Marghine, Riviera di Gallura e Logudoro, le Comunità montane “Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia”, “Gennargentu, Mandrolisai”, Goceano e Monte Acuto, Anci Sardegna, Consiglio delle autonomie locali, le associazioni Asel, Ali Sardegna, Uncem e Aiccre. E poi Alà dei Sardi, Benetutti, Buddusò, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Nule, Oliena, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola e Torpè. Tutti decisi a sostenere la candidatura di Sos Enattos, concorrere a elaborare un Piano di sviluppo locale per l’intero territorio con epicentro Lula, Bitti, Onanì, Orune e Nuoro e le aree industriali sulla direttrice Olbia-Nuoro-Oristano.

