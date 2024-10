I sindaci a Bruxelles: «Insularità necessaria» 

Una delegazione di oltre trenta fra sindaci e amministratori locali dalla Sardegna è stata ricevuta a Bruxelles, nella sede Parlamento Europeo, dall’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo della delegazione italiana nel Ppe.

In particolare, Falcone ha accolto gli amministratori dei tredici Comuni della Barbagia riuniti nel Consorzio Bim Taloro, il Bacino imbrifero montano del Taloro, e i delegati dell’associazione “Focus Europe”. C’erano i sindaci di Tiana, Tonara e Olzai, il presidente del Bim e diversi consiglieri comunali barbaricini.

Al centro del confronto fra l’europarlamentare e gli amministratori della Sardegna centrale, l’impegno a rafforzare le misure di sostegno in favore delle aree insulari e delle aree interne del continente. «Lavoriamo per avvicinare l’Ue ai sindaci e ai cittadini sardi», ha affermato Falcone, «promuovendo policy che rispettino le specificità territoriali, sostenendo chi fa impresa e crea lavoro nelle zone più penalizzate da fattori come l’orografia e lo spopolamento. In questo senso, servirà raggiungere il pieno riconoscimento del principio di Insularità che, dal piano formale, deve passare a quello sostanziale con leggi chiare in favore delle Regioni con un gap naturale». La delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, come sottolineato da Falcone, si farà carico di caldeggiare misure di detassazione su trasporti e logistica e di riforma del “Green deal” a protezione delle imprese delle aree periferiche. «A novembre», ha concluso Falcone, «terremo analoghi incontri in Sardegna per continuare ad avvicinare l’isola all’Ue».

RIPRODUZIONE RISERVATA