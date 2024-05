I sindacati vanno in pressing: «Organici ospedalieri inadeguati» Oggi e domani sciopero al Brotzu  

«Siamo alla canna del gas. Servono risposte concrete e immediate». Più che una denuncia ha il sapore di un appello accorato, quello lanciato da Mimmo Foddis, segretario regionale della Uil Fpl, pronto a presentare una dettagliata lista delle troppe criticità del sistema sanitario sardo all’assessore. «Abbiamo richiesto un incontro urgente, non possiamo più aspettare». Ma anche i sindacati dei medici di medicina generale attendono riposte, e intanto tracciano un quadro non esattamente idilliaco: «Siamo disarmati davanti alle richieste legittime dei nostri assistiti».

Sistema in tilt

Il malumore è palese, e si trascina da tempo. Tra liste di attesa per visite specialistiche e diagnostica che invece di accorciarsi rimandano ad aprile del 2027 - come nel caso di una colonscopia -, organici sottodimensionati o non adeguati in gran parte delle strutture ospedaliere dell’Isola, infermieri costretti a sopperire all’assenza di operatori sociosanitari e il nodo dei medici di base che non bastano. «La situazione è drammatica, le malattie non concedono ritardi e hanno tempi ben diversi da quelli della politica», ribadisce Foddis in attesa di convocazione dal numero uno della sanità sarda. «Ben venga la delibera con la quale è stata bloccata la costruzione dei nuovi ospedali, ma adesso occorre lavorare con urgenza su quelli esistenti, fornendo personale sanitario in numero adeguato ai bisogni delle comunità», sottolinea. «Non è accettabile che i territori periferici continuino a essere privati dei servizi essenziali: perché se a un residente di Isili viene un infarto non gli si può chiedere di raggiungere Cagliari. La medicina territoriale è fondamentale ed è l’unico modo per impedire l’attuale sovraffollamento del capoluogo sardo sempre più in affanno e comprensibilmente incapace di fornire risposte adeguate e tempestive a un bacino d’utenza che arriva da gran parte della regione». Sono alcuni dei punti messi nero su bianco dal sindacato e pronti a essere sottoposti all’esame dell’assessore Bartolazzi. «Attendiamo di essere convocati».

Medici di base

Attendono anche i sindacati dei medici di medicina generale, recentemente convocati dall’assessore ma non pienamente soddisfatti del confronto. «La medicina di base è in grande sofferenza in tutta la regione, con zone periferiche attualmente prive dell’assistenza primaria e dove il massimale arriva addirittura a milleottocento assistiti», spiega Edoardo Depau, vicepresidente regionale Snami e presidente per Cagliari. «Siamo arrivati al punto tale in cui chi non può permettersi di ricorrere al privato, che comunque ha spesso tempi di attesa lunghi, si trova a dover aspettare mesi o anni per esami fondamentali. Tempi che mettono a rischio la prevenzione e che non rispettano le classi di priorità assegnate», evidenzia. «Chiediamo da subito un tavolo tecnico per semplificare e deburocratizzare: non possiamo continuare a tollerare che la nostra professione sia strozzata da una burocrazia che ruba tempo prezioso alla clinica e quindi ai nostri pazienti».

Sciopero

Intanto oggi e domani scioperano gli infermieri e le ostetriche del Brotzu. Diego Murracino, dirigente regionale del Nursing Up attacca: «La situazione è insostenibile, abbiamo reparti e terapie intensive con turni notturni sprovvisti di Oss e due soli infermieri ad assistere oltre 20 pazienti».

