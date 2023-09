I sindacati: tutelare i lavoratori del settore 

Lo scalo Riviera del Corallo è il più fragile dei tre aeroporti sardi: è quello che ha il traffico minore ed è più legato agli umori delle compagnie. I sindacati hanno paura che il braccio di ferro tra F2i e Regione possa continuare anche dopo la decisione di ieri. «Non vorrei che questa situazione possa ricadere sui dipendenti della Sogeaal, già gravati da una procedura di cassa integrazione non firmata dalla nostra sigla», dice il segretario regionale dell’Ugl trasporti Nicola Contini, «i lavoratori non devono essere trattati come ostaggi in questa vicenda».

Intervengono anche Michele Palenzona e Gianluca Langiu, segretari della Fit-Cisl regionale: «Prendiamo atto del pronunciamento del giudice del tribunale civile. Ci chiediamo ora quale sia il piano industriale della Giunta per l’aeroporto Riviera del Corallo». I due sindacalisti annunciano che chiederanno un incontro urgente alla Giunta, «visto che si sta giocando sulla pelle di 220 lavoratori dello scalo».

Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil, ricorda che la regia unica sugli aeroporti, di cui si è parlato nei mesi scorsi «non deve essere in alcun modo e maniera fraintesa con una privatizzazione dello scalo di Elmas, così come un’unica società di gestione per tutte tre gli aeroporti dell’Isola. L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde invece predica «prudenza e buon senso» dopo la decisione del tribunale che ha congelato la fusione: «Questi sono i canoni che devolo caratterizzare le interlocuzioni della Regione con F2i. Le parti devono tenere un atteggiamento collaborativo».

