I sindacati: «Si tratti con competenza a Roma e Bruxelles» 

«L’attuale accordo con le autorità nazionali e europee sulla continuità territoriale per la Sardegna ha dimostrato tutte le sue pecche e ha limitato, negli ultimi anni, il diritto alla mobilità per residenti, viaggiatori da e per l’Isola, imprese e sistema economico».

Ne è convinta la Cgil sarda che, con il segretario Fausto Durante, fa alcune riflessioni di prospettiva: «Che vi fosse la necessità di una nuova trattativa per definire un’intesa sulla continuità dai caratteri innovativi era evidente da ben prima dell’elezione del nuovo Consiglio regionale», dice. «Rispetto alla situazione attuale, le risorse per la nuova continuità vanno quadruplicate, con la compartecipazione della Regione e del Governo. I fondi possono essere reperiti tra Pnrr e finanziamenti nazionali ed europei per le infrastrutture, rinunciando all’irrealizzabile progetto del ponte sullo Stretto e dedicando quelle voci di spesa all’attenuazione dei disagi per la condizione di insularità di Sardegna e Sicilia. Alla trattativa con la Commissione europea, la Sardegna deve partecipare ai massimi livelli, con la contemporanea presenza dei vertici della giunta regionale, del governo nazionale e di un advisor di spessore internazionale, con un background in grado di apportare le necessarie competenze economiche e finanziarie nel confronto con Bruxelles. Questa strada è stata già percorsa con successo da altri Paesi e da altre Regioni insulari nel confronto con l’Europa: i casi di Corsica e Baleari lo dimostrano».Dello stesso avviso anche la Cisl che, con il segretario regionale per il Turismo Giuseppe Atzori, invoca interventi immediati: «Non c’è tempo da perdere», dice. «Occorre apportare subito dei correttivi al bando e attivarsi col Governo e con l’Ue. È in gioco non solo il diritto dei sardi alla mobilità, ma anche il beneficio dei flussi turistici pure nelle stagioni di spalla». Per Francesca Ticca, segretaria della Uil sarda, il problema è tutt’altro che risolto: «Mi auguro che il diritto alla mobilità sia il tema delle elezioni europee e che il Parlamento di Strasburgo prenda in esame la questione degli aiuti di Stato e il caso Sardegna, così da renderci cittadini europei nei fatti».

E gli imprenditori turistici? Per Paolo Manca, presidente di Federalberghi, il discorso è sempre lo stesso: «Servono programmazione e un bando strutturale stabile, altrimenti parliamo di soluzioni tampone. La continuità non deve diventare una barriera per il turismo». (lo. pi.)

