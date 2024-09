I sindacati: «Serve un cambio di passo» 

I sindaci-azionisti dentro la sala, per votare i nuovi vertici di Abbanoa. Loro, i lavoratori, fuori, in un picchetto improvvisato per dire che nella «più grande società industriale pubblica della Sardegna è urgente e necessario un cambio di rotta sulla gestione».

È mezzogiorno quando il presidio prende forma in via Logudoro a Cagliari, preceduto da un comunicato stampa. L’hanno firmato i segretari regionale di settore, Francesco Garau (Filctem Cgil), Marco Nappi (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil), con una sottolineatura in premessa: «Si ribadisce con forza la contrarietà a qualsiasi forma di privatizzazione della società».

Nella spa, la strada del futuro prossimo è incerta: Abbanoa è il gestore dell’acqua sino alla fine del 2025. Dopo di che è tutto da decidere. Contestato anche «l’atteggiamento vessatorio nei confronti degli utenti» e auspicata una nuova stagione «nelle relazioni sindacali, che devono ritornare ad essere improntate al riconoscimento dei ruoli reciproci». La testimonianza di chi è a libro paga della società si raccoglie nel picchetto di via Logudoro. «Noi – parla per tutti Salvatore Bidoni, Rsu della Cgil – l’azienda l’abbiamo sempre rispettata e sostenuta, ma veniamo trattati male».

«Ai lavoratori e alle lavoratrici di Abbanoa» arriva «la solidarietà» di Alessandro Sorgia, consigliere regionale della Lega. Che scrive: «Sono perplesso nell’apprendere che per l’ennesima volta la presidente Todde ha preferito dare la priorità alle nuove nomine piuttosto che chiarire in maniera inequivocabile il proprio “no” alla privatizzazione dell’acqua in Sardegna».

