I sindacati salgono tutti sul treno 

Reclamano compattezza e scacciano le polemiche, soprattutto adesso che quel traguardo invocato da anni inizia a prendere forma. «La soluzione di connettere Nuoro alla rete ferroviaria nazionale, con la nuova linea Nuoro-Abbasanta, risponde all’esigenza di offrire al capoluogo e a tutti i paesi non serviti dalle rotaie (Barbagia e Mandrolisai) un servizio rapido e competitivo rispetto all’auto - affermano dal Comitato Trenitalia Nuorese, capeggiato da Claudio Solinas -. Ovviamente la Nuoro-Macomer gestita da Arst deve necessariamente restare attiva, per gli studenti e i pendolari che se ne servono, e coesistere con la futura tratta rapida».

Verso la meta

È questo l’obiettivo che si leva da più parti, dopo il vertice di pochi giorni fa in prefettura a Nuoro. I sindaci del Marghine alzano le barricate, si sentono tagliati fuori e mostrano a più riprese di non gradire la novità prospettata da Rete ferroviaria italiana. «La nuova linea migliorerebbe enormemente l’offerta su rotaia per tutta la provincia di Nuoro, senza interferire in alcun modo sul servizio che viene offerto ai paesi del Marghine dall’attuale Nuoro-Macomer, linea che resterà attiva», puntualizza Massimina Puddu, segretaria della Uil pensionati Nuoro. Claudio Solinas aggiunge: «È la miglior scelta possibile sotto il profilo costi/benefici, perché risponde ai criteri di competitività (si raggiungerebbe la dorsale in meno di 30 minuti) e di massima estensione del servizio, visto che andrebbe a coinvolgere pure quei paesi fino a oggi scoperti (Ottana in primis). Centri come Borore e Macomer, già inseriti da sempre nella rete nazionale, potranno avere un ulteriore servizio più rapido, perché potranno raggiungere Nuoro in appena 40/45 minuti passando per la piana di Ottana».

Soddisfazione Cisl

Soddisfatta la segretaria generale della Cisl, Maria Luisa Ariu, secondo la quale dalle paorle si passa ai fatti. «La recente presentazione al ministero dei Trasporti del piano di pre-fattibilità da parte di Rfi, analizza concretamente le possibilità di realizzazione di un collegamento che riteniamo debba innanzitutto avere la caratteristica di contrarsi entro il tempo di mezz’ora - spiega Ariu -. Così da renderlo obiettivamente competitivo rispetto ad altre forme di mobilità oggi necessariamente utilizzate in uscita e in ingresso verso il nostro territorio provinciale. Quindi, attendiamo fiduciosi che il cammino prosegua spedito anche dopo il periodo elettorale perché questa provincia ha già perso troppi treni e non può permettere ulteriori rallentamenti alle sue possibilità di sviluppo».

Nuoro-Sassari

La strada ferrata Nuoro-Abbasanta come priorità, ma non solo. Dalla Cisl si rivolgono pure alla Regione per una decisione che non riscuote consensi. Luigi Sedda, Fit Cisl: «La modifica dell’Arst alla linea su gomma Sassari-Nuoro, su richiesta dell’assessorato regionale dei Trasporti, penalizza i cittadini della Baronia».