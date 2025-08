«I sindacati più rappresentativi esclusi da Todde e Bartolazzi» 

Hanno selezionato i sindacati con cui firmare il rilancio della sanità, invitando al tavolo solo Cgil, Cisl e Uil. Ma adesso gli esclusi presentano il conto ad Alessandra Todde e Armando Bartolazzi: il documento firmato lunedì è considerato senza valore.

«Nel contesto sindacale, come in quello politico – dice Susanna Montaldo, segretario regionale di Anaao e presidente regionale Cosmed – i numeri contano. E contano soprattutto in termini di rappresentanza. Più iscritti hai, maggiore è la tua legittimazione a parlare a nome dei lavoratori. Tuttavia, in Sardegna, sembra che queste regole siano state disattese. È quanto accaduto con la sottoscrizione del patto per la sanità. Un patto che, per avere legittimità, avrebbe dovuto coinvolgere organizzazioni sindacali realmente rappresentative della maggioranza dei lavoratori interessati dalla riforma sanitaria. Così non è stato, soprattutto per quanto riguarda la dirigenza sanitaria, cioè medici, biologi, psicologi, fisici e farmacisti, ovvero coloro che saranno chiamati a mettere in pratica le decisioni contenute nella riforma e le cui sigle sindacali contano da sole più iscritti delle tre confederazioni firmatarie messe insieme». Montaldo chiarisce pure un altro aspetto: «Alcune delle materie in cui sono ratificati accordi, sono parte integrante della contrattazione integrativa regionale, che è contrattualmente normata e non può essere superata da un patto tra parti trattanti, benché sottoscritto dalla presidente della Regione. Questa esclusione rappresenta un grave vulnus democratico, una forzatura procedurale e un’evidente discriminazione ai danni di chi rappresenta, nei fatti, la maggioranza dei dirigenti sanitari».

Contro la Giunta pure Fassid, «negativamente impressionata nell'apprendere della sottoscrizione di un accordo di così ampio respiro senza il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei medici, veterinari e dirigenti sanitari – dice il coordinatore regionale Giancarlo Caddeo –. L'auspicio è che sia la presidente Todde sia l'assessore Bartolazzi riconducano il confronto tra le parti secondo principi di correttezza e trasparenza, nel riconoscimento della rappresentatività sindacale di tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale». ( al. car. )

