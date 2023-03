I sindacati in agitazione minacciano di paralizzare la Francia 

Parigi. Vigilia di tensione in Francia per la grande mobilitazione di oggi contro la riforma delle pensioni che vuole bloccare il Paese. È il sesto appuntamento con gli scioperi e con i cortei negli ultimi 2 mesi ma sarà un momento cruciale perché il governo sta procedendo spedito in Senato con l’approvazione degli articoli mentre il sindacato vuole dare una spallata alla riforma con la minaccia di una paralisi ad oltranza del Paese.

Nelle ultime ore la tensione è cresciuta: il portavoce del governo, Olivier Véran, ha dovuto riconoscere che la sua affermazione di alcuni giorni fa su una possibile «catastrofe ecologica» nel caso di blocco del Paese da parte dei sindacati era sbagliata. Ma subito dopo, un nuovo autogol: invitando i francesi a non aderire allo sciopero e a procedere con la contestata riforma, Véran ha aggiunto alla tv France 2: «Il governo ha altre emergenze da gestire oltre alle pensioni».

Sul web sono piovute ironie di ogni tipo, poi il capogruppo socialista all'Assemblée Nationale, Boris Vallaud, ha riassunto così: «Ha ragione: quindi bisogna ritirare subito questa riforma». «Fermare la Francia», questo il motto della protesta, un obiettivo che gli 8 principali sindacati difendono per ora in modo unitario e che raccoglie il consenso del 56% dei francesi. Nella battaglia delle dichiarazioni da una parte e dall'altra, il governo ha posto l'accento sul tentativo di destabilizzazione dell'opposizione e sul piano di «bloccare l'economia» mettendo in ginocchio i francesi in un momento in cui l'inflazione ha già duramente colpito il potere d'acquisto della gente. Molti agitano il fantasma del 1995, quando l'ammutinamento dei sindacati, che per 3 settimane a novembre bloccarono trasporti e rifornimenti alle città, portò alla caduta del governo di Alain Juppé.

