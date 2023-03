I sindacati bocciano la legge 

Il leader del sindacato sardo incalza: «Dalle prime stime le valutazioni sono chiare: il nuovo fisco favorirà i più ricchi, le rendite finanziare delle famiglie più abbienti, i depositi improduttivi e le imprese che non investono in sviluppo e occupazione. Insomma, si continua a premiare maggiormente chi, per esempio, specula in Borsa piuttosto che dipendenti e pensionati».

Fronte comune nella battaglia al nuovo fisco del governo Meloni. Dopo anni di polemiche incrociate e divisioni i sindacati si riscoprono compatti contro il disegno di legge delega che riscriverà il rapporto dei cittadini con l’Erario, bocciando senza incertezze i pilastri del provvedimento: dalle nuove aliquote Irpef, fino all’ipotesi di una flat tax estesa a tutti i contribuenti, non solo alle imprese.

Il giudizio negativo espresso dai vertici nazionali dei rappresentanti dei lavoratori è stato però condiviso anche dalle segreterie territoriali, convinte che a Roma si stia infiocchettando «l’ennesimo regalo ai cittadini più ricchi».

In trincea

Fausto Durante, numero uno della Cgil sarda è categorico: «Siamo di fronte a un intervento che contraddice il principio di progressività fiscale sancito addirittura dalla Costituzione. Per di più la tanto esaltata “tassa piatta” non farà altro che regalare vantaggi ai redditi più alti penalizzando ancora di più quelli modesti».

Il leader del sindacato sardo incalza: «Dalle prime stime le valutazioni sono chiare: il nuovo fisco favorirà i più ricchi, le rendite finanziare delle famiglie più abbienti, i depositi improduttivi e le imprese che non investono in sviluppo e occupazione. Insomma, si continua a premiare maggiormente chi, per esempio, specula in Borsa piuttosto che dipendenti e pensionati».

Tempo scaduto

In pochi mesi di legislatura il nuovo Governo sembra quindi aver esaurito il “bonus pazienza” dei sindacati. «Sul tavolo ci sono troppe richieste rimaste senza risposte», prosegue Durante: «Non solo Fisco, ma anche le vertenze sulla riforma delle pensioni congelata, il tracollo della sanità pubblica e la questione non meno importante dei salari schiacciati dall’inflazione galoppante. Punti fondamentali per noi sui quali Roma non ha dato segnali». Ecco perché il tempo dell’attesa appare finito: «Non staremo a guardare davanti a questo disastro», conclude il segretario, «siamo pronti a tutto e non escluderemo iniziative drastiche come lo sciopero generale da proclamare questa volta insieme alle sigle più rappresentative».

Sentiero di guerra

Sì, se c’è un “merito” che i sindacati danno alla Premier è quello di essere riuscita a riappacificare i sindacati e riportali uniti nella stessa trincea antigovernativa. «Ci ritroviamo finalmente insieme e siamo pronti a una mobilitazione nazionale che dica no a un disastro generale che coinvolge tutti i temi importanti del Paese, dalla sanità al lavoro, passando per previdenza e tasse», spiega Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil. «Da decenni abbiamo aspettato una riforma fiscale che riportasse equità nel rapporto Stato-cittadini e ora ci troviamo davanti a un disegno di legge che non risolve alcuna delle questioni più importanti. Non solo, le parti sociali si sono ritrovate di fronte a un testo partorito senza un confronto indispensabile con chi i lavoratori e le fasce più deboli le conosce meglio di tutti».

Le idee del sindacato sono chiare: la riduzione del carico fiscale deve essere concentrato sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione, elevando la no tax area e favorendo il recupero per salari e pensioni.

Anche il giudizio della Uil Sardegna è senza appello: «Cambiare le regole fiscali a poco più di un anno dalla precedente riforma, non aiuta i contribuenti più deboli e confonde tutte le categorie. In sintesi, una misura concepita male che non farà pagare meno tasse a chi le onora puntualmente e fino all’ultimo centesimo», sottolinea Ticca.

