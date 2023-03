I sindacati al rettore: «Incontriamoci presto» 

Un’assenza pesante che non è passata inosservata. E ora i sindacati Cgil, Cisl e Uil manifestano apertamente la loro delusione per non essere stati invitati all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cagliari: «Vorremmo esprimere il nostro disappunto per la sua dimenticanza», è l’inizio della lettera inviata dai segretari generali Simona Fanzecco, Mimmo Contu e Andrea Lai al rettore dell’Ateneo cagliaritano, Francesco Mola.

Per i sindacati si tratta di «un fatto mai verificatosi prima d’ora». «Una grave dimenticanza perché segnala in questa circostanza la poca attenzione al ruolo e all’impegno dei lavoratori e della lavoratrici per la crescita dell’Ateneo, il funzionamento della didattica e l’efficienza delle strutture e degli uffici». Fanzecco, Contu e Lai proseguono: «È stato ignorato, sperando che non sia una costante, il ruolo di soggetto politico sindacale e contrattuale del sindacato confederale e la grande attenzione riservata storicamente da Cgil, Cisl e Uil all’Università di Cagliari per il contributo e la qualità che questa istituzione può dare e dà alla crescita del tessuto socio economico del territorio».

La polemica a distanza si conclude con un invito e con un’ulteriore stoccata al rettore: «Tutte queste tematiche chiediamo siano al centro di un incontro con le organizzazione sindacali scriventi considerato che dal suo insediamento non abbiamo avuto ancora il piacere di incontrarla».

In segno di protesta invece l’associazione Reset UniCa non aveva partecipato all’inaugurazione del 402° anno accademico alla presenza della ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini. «Oggi non c'è niente di unico da celebrare per i tanti problemi che vivono gli studenti».

