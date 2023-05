I sindacati a Glencore: «Certezze su sicurezza e salute»  

«La sicurezza, la salute dei lavoratori e dei cittadini e la tutela ambientale non sono oggetto di contrattazione e gli enti preposti dovranno approfondire ed esprimersi nel dettaglio sulle proposte della Glencore». Lo ha ribadito con fermezza ieri la delegazione sindacale arrivata al Mimit per il gruppo di lavori sul futuro della Portovesme srl.

La delegazione era composta da Fausto Durante, segretario Cgil Sardegna, Emanuele Madeddu, Filctem Sardegna Sud Occidentale Antonello Saba, Cisl Sulcis Iglesiente Vincenzo Lai, Femca Cisl Sud Sardegna Federico Matta, Uil Sulcis Iglesiente Pierluigi Loi, Uiltec Uil. Presenti, a tenere alta l’attenzione sui rispettivi territorio, anche il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi e, in videconferenza, il primo cittadino di Portoscuso Ignazio Atzori. Glencore ha illustrato le tre linee del progetto di riorganizzazione. «Alla luce delle necessarie certezze e garanzie quanto a sostenibilità e compatibilità ambientale ed ecologica - dicono ancora i sindacati – non esistono ostilità pregiudiziali». Più critici i sindaci che hanno chiesto maggiori certezze sul fronte del lavoro: «Quali prospettive per la fonderia chiusa se la linea piombo non riparte?», ha chiesto Carlo Tomasi. E Ignazio Atzori ha voluto ribadire «la preoccupazione per le centinaia di lavoratori fermi. La multinazionale – ha detto – a mia precisa domanda ha confermato che il progetto sperimentale darà lavoro a poco più di 20 persone, il successivo a circa 120. Se i numeri sono questi andiamo incontro a una macelleria sociale». Prossima riunione il 19 giugno. (s. p.)

