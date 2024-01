I simboli, le liste e i presidenti: per le forze politiche sarde 15 giorni con l’acqua alla gola 

Per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione si vota il 25 febbraio, ma i partiti devono fare i conti con una serie di scadenze precedenti.

Simboli

La prima riguarda la presentazione dei simboli, prevista il 14 e il 15 gennaio dalle 8 alle 20. Le forze politiche dovranno depositare in Corte d’Appello del Tribunale di Cagliari il contrassegno con la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Si adempie non oltre le 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi che sarà da oggi sul Buras.

Liste

Il secondo appuntamento importante è la presentazione delle liste in programma dal 21 al 22 gennaio dalle 8 alle 20. Liste da portare in ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale. Quindi nei tribunali di Cagliari (circoscrizioni Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano), Nuoro, Lanusei, Tempio, Oristano e Sassari. È il momento in cui con certezza si conosceranno i nomi dei candidati governatori, la legge elettorale prevede infatti che la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali sia accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della Regione.

Presidenti

Ultima scadenza: la presentazione, dalle 8 alle 12 del 25 gennaio delle candidature alla carica di presidente della Regione, del programma politico e della designazione dei rappresentanti di coalizione, in questo caso solo presso la cancelleria della corte d'appello di Cagliari.

Si voterà solo nella giornata di domenica 25 febbraio, dalle 6.30 alle 22. Lo spoglio inizierà il giorno dopo dalle 7 e dovrà essere terminato entro dodici ore.

Apparentamenti

Un discorso a parte va fatto per la scadenza di oggi, 11 gennaio, che coincide con la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali sul Buras. Un termine che preoccupa soprattutto le coalizioni che intendono presentarsi al voto senza consiglieri regionali di riferimento. La legge prevede in questi casi l’obbligo della raccolta delle firme, a meno che un consigliere non decida di apparentarsi con l’associazione o il movimento ispiratore della coalizione stessa. Questo passaggio deve essere attuato entro la pubblicazione sul Buras. Ci ha già pensato Alessandra Zedda (Forza Italia), facendo nei giorni scorsi richiesta di apparentamento ad “Anima di Sardegna”, l’associazione politico-culturale che lei stessa presiede e futura lista con la quale potrebbe correre da candidata governatrice. Dopo il ritorno dei Progressisti nel Campo Largo, il problema forse riguarderà anche Soru. L’unico consigliere nelle condizioni di esimerlo dalla raccolta firma è Franco Stara di Azione. In soccorso di Soru potrebbe arrivare anche il centrodestra che ha tutto l’interesse ad affrontare un centrosinistra spaccato.

